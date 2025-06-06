11.000 mAh Tuğla Gibi Bataryalı Telefonun Fiyatı Aşırı Ucuz

Oukitel tarafından geliştirilen yeni WP55 Pro model akıllı telefon, hem güçlü RAM miktarı, hem de tuğla gibi bataryası dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak bu telefonun asıl olayı, o kadar büyük bir bataryaya rağmen aşırı ucuz bir fiyattan satışa sunulacak olması. Oukitel WP55 Pro modeli aslında sık seyahat edenlere ve telefonunu günlük işlerde sıklıkla kullananlara hitap ediyor.

Sadece günlük işlerde değil, uzun süreli oyun oynamak isteyenlere de gelişmiş ekran hızı gibi özelliklerle sesleniyor. İşte Oukitel WP55 Pro teknik özellikleri ve fiyat detayları...

Oukitel WP55 Pro Teknik Özellikleri

WP55 Pro'nun başlıca özellikleri:

6.58 inç Full HD+ (1080 x 2408) ekran

120Hz yenileme hızı

MediaTek Dimensity 7025 (6nm) işlemci

(6nm) işlemci 16 GB LPDDR5X RAM + 32 GB sanal RAM (toplam 48 GB)

512 GB UFS 3.1 dahili depolama + microSD desteği

108 MP ana + 8 MP gece görüş + 2 MP makro kamera

32 MP ön kamera

11000 mAh batarya

33W hızlı şarj desteği

15.3 mm kalınlık

IP68 / IP69K suya ve toza dayanıklılık

MIL-STD-810H askeri dayanıklılık sertifikası

Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Mi?

Aşırı sağlam ve pil ömrü uzun olan bir akıllı telefon isteyenler için biçilmiş kaftan olan WP55 Pro'nun fiyatı Amazon UK üzerinde yalnızca 329 sterlin olarak belirlendi. Bugünkü kurla bu da yaklaşık 17.500 TL demek. Ancak bu tarz telefonların Türkiye pazarına gelişi genelde sınırlı olduğundan ve ekstra vergiler uygulandığından daha farklı fiyatla geleceği kesin.

Vergiler uygulandığında tahmini satış fiyatı 30.000 TL civarında olabilir.