11.000 mAh Tuğla Gibi Bataryalı Telefonun Fiyatı Aşırı Ucuz
Oukitel'in yeni dayanıklı telefonu tanıtıldı. 11000 mAh batarya, 16 GB RAM ve gece görüşlü 108 MP kamera derken, modelin fiyatı görenleri şaşırttı.
Oukitel tarafından geliştirilen yeni WP55 Pro model akıllı telefon, hem güçlü RAM miktarı, hem de tuğla gibi bataryası dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak bu telefonun asıl olayı, o kadar büyük bir bataryaya rağmen aşırı ucuz bir fiyattan satışa sunulacak olması. Oukitel WP55 Pro modeli aslında sık seyahat edenlere ve telefonunu günlük işlerde sıklıkla kullananlara hitap ediyor.
Sadece günlük işlerde değil, uzun süreli oyun oynamak isteyenlere de gelişmiş ekran hızı gibi özelliklerle sesleniyor. İşte Oukitel WP55 Pro teknik özellikleri ve fiyat detayları...
Oukitel WP55 Pro Teknik Özellikleri
WP55 Pro'nun başlıca özellikleri:
- 6.58 inç Full HD+ (1080 x 2408) ekran
- 120Hz yenileme hızı
- MediaTek Dimensity 7025 (6nm) işlemci
- 16 GB LPDDR5X RAM + 32 GB sanal RAM (toplam 48 GB)
- 512 GB UFS 3.1 dahili depolama + microSD desteği
- 108 MP ana + 8 MP gece görüş + 2 MP makro kamera
- 32 MP ön kamera
- 11000 mAh batarya
- 33W hızlı şarj desteği
- 15.3 mm kalınlık
- IP68 / IP69K suya ve toza dayanıklılık
- MIL-STD-810H askeri dayanıklılık sertifikası
Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Mi?
Aşırı sağlam ve pil ömrü uzun olan bir akıllı telefon isteyenler için biçilmiş kaftan olan WP55 Pro'nun fiyatı Amazon UK üzerinde yalnızca 329 sterlin olarak belirlendi. Bugünkü kurla bu da yaklaşık 17.500 TL demek. Ancak bu tarz telefonların Türkiye pazarına gelişi genelde sınırlı olduğundan ve ekstra vergiler uygulandığından daha farklı fiyatla geleceği kesin.
Vergiler uygulandığında tahmini satış fiyatı 30.000 TL civarında olabilir.
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