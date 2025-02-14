iPhone 17 Air'in Videosu Ortaya Çıktı! Aşırı İnce Olacak

Uygun fiyatlı iPhone SE 4 modelini tanıtmaya hazırlanan Apple iPhone 17 Air üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. İnce iPhone kullanmak isteyen kişiler tarafından merakla beklenen iPhone 17 Air'in videosu gün yüzüne çıktı. Peki, bu telefon beklentileri karşılayabilecek mi?

iPhone 17 Air'in Tasarımı Nasıl Olacak?

WEIS Studio, bu zamana kadar ortaya çıkan bilgileri göz önünde bulundurarak iPhone 17 Air maketi oluşturdu. Bu maket, telefonun gerçektte nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seriyor. Maket, telefonun yalnızca 5,5 mm kalınlığında olacağı sızıntısına dayanıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse 2024 yılında satışa sunulan iPhone 16 Pro 8,25 mm kalınlığında. Bu zamana kadar satışa sunulan en ince iPhone modeli ünvanını elinde tutan iPhone 6 ise 6,9 mm kalınlığa sahip. Yani iPhone 17 Air kalınlık konusunda önceki iPhone'lara önemli bir fark atacak.

Maketta inceliğin yanı sıra arka kamera bölümü de dikkat çekiyor. Arka yüzeyde yalnızcza bir kamera bulunuyor. Daha önceki sızıntılarda da telefonun tek kameralayla geleceği öne sürülmüştü.

iPhone 17 Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiay agöre 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone 17 Air, OLED ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı sunacak. Gücünü Apple A19 işlemcisinden alacak telefonda 8 GB RAM yer alacak. Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Yeni iPhone'un ön kamerası ise 24 megapiksel çözünürlüğünde olacak.