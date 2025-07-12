Deep Purple Geri Mi Dönüyor? iPhone 17 Renk Seçenekleri Sızdırıldı!

Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da Eylül ayı merakla bekleniyor. Zira yeni iPhone modellerinin tanıtılmasıyla birlikte kullanıcılar bir üst modele geçmek veya elindeki cihazı korumak arasındaki önemli tercihi yapacak. Tüm bu meraklı bekleyiş sürerken iPhone 17 Serisi renk seçenekleri belli oldu! İşte konuyla ilgili detaylar...

iPhone 17 Serisi Renk Seçenekleri Belli Oldu!

Mavi

Gümüş

Siyah

Yeşil

Mor

iPhone 17 ailesinin mavi, gümüş, siyah, yeşil, mor olmak üzere 5 farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu kapsamda ortaya çıkan bir fotoğraf aslında cihazın da renk seçeneklerinin kesinleşmesine vesile oldu. Fotoğrafta yer alan kamera lensi yedek parçaları beraberinde renk seçeneklerini de bize gösterdi.

Fotoğrafta toplamda 6 adet kamera lens kapağı yer alıyor. Bunlar soldan sağa sırasıyla transparan, mavi, gümüş, siyah, yeşil ve mor renklerdeler. Bu halkalar arasında soldan birinci transparan kapağın Apple tarafından kullanılmayacağı bildiriliyor. Devamındaki kapaklar ise cihazların renkleri konusunda bizlere fikir veriyor.

Bu noktada mor renk pek çok kişinin dikkatini çekiyor. Zira ilk olarak 14 Serisi ile patlama yapan Deep Purple rengi 14 Pro ve Pro Max modellerinde sunulmuştu. Bugün bile ikinci el 14 Pro veya Pro Max satın almak istediğinizde bahsi geçen renk için ufakta olsa farklar ödemeniz gerekiyor zira cihazın değerli renk seçeneği olarak belirtiliyor.

Fotoğrafın yayılması ardından bazı kullanıcılar derin mor renginin geri dönmesi hakkında fikirler beyan etti. Ancak burada önemli bir nokta var. Zira Apple baz modellerinde lansman renklerini kullanmıyor. Yani fotoğrafta görülen mor rengi ile derin mor arasında herhangi bir bağlantı bulunmamakta.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...