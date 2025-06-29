iPhone 17 Serisi Devrim Yaratacak! Tasarım Komple Değişiyor!

Her yılın Eylül ayı aslında iPhone ayı demektir. Zira Apple yeni iPhone modellerini Eylül ayında bizlerle buluşturuyor. 2025 Eylül ayında da iPhone 17 serisi tanıtılacak. Gelen bilgilere göre iPhone 17 serisinin Apple logosundan kamera dizilimine kadar önceki modellere göre neredeyse tüm tasarım değişecek. İşte konuyla ilgili detaylar...

Apple Logosunun Yeri Değişiyor! Kamera ve MagSafe Tasarımı Revize Ediliyor!

Apple yıllar boyunca tasarım anlayışını dikkatle koruyan bir marka olarak bilinirken yeni sızıntılar şirketin bu geleneği kırabileceğine işaret ediyor. Sektörde güvenilir bilgileriyle tanınan Majin Bu tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen iPhone 17 Pro’da arka yüzeyde yer alan Apple logosunun konumunu değiştirmeye hazırlanıyor.

iPhone 17 Pro design: logo moves lower.

Here's why



Full Article:https://t.co/xeC6d0oBeN pic.twitter.com/Q8QwkT56IL — Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 28, 2025

Mevcut modellerde logonun cihazın tam merkezinde yer alıyor. Bu yerleşim düzeni en son 2019 yılında iPhone 11 serisiyle birlikte güncellenmiş ve o zamandan bu yana korunmuştu. Ancak yeni iddialar logonun iPhone 17 Pro’nun arka yüzeyinde kamera modülünün altına ortalanmış şekilde yeniden konumlandırılacağını öne sürüyor.

Sızıntıya göre Apple’ın bu hamlesi yalnızca görsel değişiklikten ibaret değil. Tasarımın tanınabilirliğini artırmayı hedefleyen şirketin aynı zamanda MagSafe sisteminin de yerleşimini değiştireceği iddia ediliyor. Hatta bazı kılıf üreticilerinin yeni logonun görünürlüğünü artırmak amacıyla MagSafe halkasında tasarımsal revizyonlara gittiği belirtiliyor.

Majin Bu'nun geçmişi bazı karışık tahminlerle dolu olsa da daha önce iPhone 16 Pro’da kullanılacak “Çöl Titanyumu” (Desert Titanium) rengi gibi isabetli bilgiler paylaşmış olması bu son söylentiyi de dikkate değer kılıyor. Bu bağlamda logo konumundaki değişimin yalnızca görsel bir fark yaratmakla kalmayıp, kılıf ve aksesuar üreticileri için de yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği düşünülüyor.

Tasarım açısından bakıldığında arka kameranın tüm üst bölgeyi kapsayan geniş bir şerit şeklinde konumlanması durumunda logonun daha aşağıya taşınması mantıklı olabilir. Ancak bu klasik Apple estetiğinden ciddi bir sapma anlamına geleceği için birçok kullanıcı tarafından “alışılması zor” bir değişim olarak da yorumlanabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...