iPhone 17'nin Ekran Boyutu Şaşkına Çevirdi! Bunu Kimse Beklemiyordu

iPhone 17 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde iPhone 17'nin renk seçenekleri ortaya çıkmıştı. Bu kez iPhone 17'nin bu kez ekran boyutu sızdırıldı. Görünüşe göre yeni telefon boyutlarıyla bir ilke imza atacak.

iPhone 17'nin Ekran Boyutu Kaç İnç Olacak?

Amazon'da Spigen'in EZ Fit ekran koruyucusu sayfasında önemli bir detaya yer verildi. Söz konusu ekran koruyucusunun iPhone 16 Pro, iPhone 17 ve iPhone 17 Pro ile uyumlu olduğu belirtildi. Eğer bu bilgi doğruysa iPhone 17 ve iPhone 17 Pro 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak.

Geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone 16'nın 6,1 inç, iPhone 16 Pro'nun 6,3 inç, iPhone 16 Plus'ın 6,7 inç, iPhone 16 Pro Max'in ise 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olduğunu belirtelim. Dolayısıyla iPhone 17 ile iPhone 17 Pro'nun aynı ekran büyüklüğünde olması şaşırttı.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre aşırı ince telefon kullanmak isteyen kişilere hitap edecek iPhone 17 Air 6,6 inç, iPhone 17 Pro Max ise 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak.

iPhone 17'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 8 GB RAM'e sahip iPhone 17 gücünü A19 işlemcisinden alacak. Telefonun Super Retina XDR OLED ekranı 120Hz yenileme hızı sunacak.

Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 24 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

iPhone 17 Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört modelden oluşacak iPhone 17 serisinin 2025 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor.