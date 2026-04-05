İran, OpenAI'ın Gizli Merkezini Buldu! Hedefte Şimdi ChatGPT Var

ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerilim ve çatışmalar tüm hızıyla sürüyor. Taraflar birbirlerinin altyapılarını hedef alarak zarar vermeye çalışıyor. Bu doğrultuda ABD’nin İran’ın enerji altyapısına müdahale edeceğine dair iddialardan söz ediliyor.

Kısa süre önce İran yetkilileri, enerji altyapısına yapılacak herhangi bir saldırıya misilleme yapılacağını açıkladı. Bu açıklamada özellikle dikkat çeken nokta ise misillemeden ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’ın da etkilenebileceğinin belirtilmiş olması oldu. İşte ayrıntılar...

İran: OpenAI'ın Yapay Zekâ Veri Merkezini Yok Edebiliriz

İran’ın İslami Devrim Muhafızları Kolordusu tarafından yapılan açıklamada hedef gösterilen yerlerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan ve OpenAI’a ait olduğu belirtilen yapay zekâ veri merkezi oldu. Kolayca bulunamaması için çölün ortasında inşa edildiği söylenen bu veri merkezi, İran’ın olası misillemesinde hedef alınabilecek noktalardan biri olarak gösterildi.

Iran leveling up

They released a video of threatening to strike 1GW Stargate AI datacenter in the UAE.



The data center is hidden on Google maps they even shown that pic.twitter.com/LuOGIp3BVj — Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) April 3, 2026

26 kilometrekarelik bu veri merkezi o kadar gizli tutuluyordu ki dünyanın en popüler harita uygulamalarından Google Haritalar’da bile görünmediği iddia ediliyor. Uydu görüntülerinde bölgenin boş bir çöl alanı gibi gösterildiği belirtiliyor. Ancak görünüşe göre İran bu engeli aşmış ve farklı görüntüleme yöntemleriyle tesisin konumunu ve büyüklüğünü ortaya çıkarmış.

İran, Gerçekten de OpenAI'ın Veri Merkezine Saldırabilir mi?

İran, daha önce Amazon’un bulut platformu AWS’ye ait veri merkezlerine zarar vermiş ve bunun sonucunda bazı hizmetlerde aksamalar yaşanmıştı. Hatta bu nedenle bazı büyük kuruluşların sistemlerine de bir süre erişilememişti. Bununla birlikte İran, geçtiğimiz günlerde Nvidia, Microsoft, Apple ve Google gibi teknoloji devlerinin de aralarında bulunduğu ABD’li şirketlere benzer tehditlerde bulunmuştu.

Bu doğrultuda İran, söylediği gibi OpenAI’a ait veri merkezine gerçekten de saldırabilir. Zira daha önce benzer saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor. Ayrıca mevcut durumda iki tarafın da tansiyonu düşürmeye pek niyetli olmadığı görülüyor.

Olası Bir Saldırı ChatGPT'yi Nasıl Etkiler?

OpenAI’a ait veri merkezinin hedef alınması durumunda ChatGPT’nin bundan ne kadar etkileneceği mevcut altyapının ölçeğine ve sistemlerin yedeklilik kapasitesine bağlı. Söz konusu tesis hakkında teknik detaylar gizli tutulduğu için kesin bir şey söylemek zor olsa da yapay zekâ hizmetleri genellikle tek bir merkeze bağımlı çalışmaz. Öyle ki dünya genelinde farklı yerlerde bulunan sunucu ağlarıyla desteklenir.

Bu dağıtık yapı sayesinde bir merkezde sorun yaşansa bile diğer merkezler devreye girer ve böylece hizmetin tamamen durması engellenir. Olası bir saldırı durumunda özellikle Orta Doğu bölgesindeki kullanıcılar ChatGPT'ye erişmekte zorluk yaşayabilir ancak dünya genelinde kalıcı bir kesinti olması ihtimali oldukça düşük.

Editörün Yorumu

İran’ın savaş sırasında düşman gördüğü ülkelerin en büyük teknoloji şirketlerini hedef almasına açıkçası pek şaşırmadım. Bu firmalar ABD ordusu tarafından da aktif olarak kullanılıyor ve haliyle İran da ABD’ye destek sağlayan şirketleri hedef almak istiyor. Umuyoruz ki savaş en kısa sürede sona erer.