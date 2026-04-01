İran’dan Teknoloji Devlerine Savaş İlanı! Apple, Google ve NVIDIA Hedefte

28 Şubat’ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı hava saldırılarıyla başlayan savaş ortamı, gerilimini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Bu süreçte şimdiye kadar çok sayıda noktaya füze saldırısı düzenlendi. Hatta bazı füzeler birkaç kez ülkemiz sınırlarına kadar ulaştı ancak hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Son olarak İran’dan teknoloji dünyasını yakından ilgilendiren dikkat çekici bir açıklama geldi. Yapılan duyuruya göre Orta Doğu'da ofisleri bulunan büyük ABD merkezli teknoloji şirketlerinin hedef alınması planlanıyor. İşte ayrıntılar...

İran Hangi Teknoloji Şirketlerini Hedef Alıyor?

Hükümetin açıklamasına göre 1 Nisan Çarşamba günü başlayacak saldırıların hedefinde Apple, Microsoft ve Google başta olmak üzere birçok şirket yer alıyor. Listede ayrıca Meta, NVIDIA, Oracle, Tesla, HP, Intel ve IBM de bulunuyor. İran, bu firmaları yapay zekâ sistemleri, hedef tespiti ve izleme teknolojileri ile bulut bilişim altyapıları üzerinden savaşta ABD’ye destek sağlamakla suçluyor.

İran Bu Hamlesiyle Neyi Amaçlıyor?

Hükümetin bu şirketlere yönelik saldırı planını duyurmasının temel amacının çalışanları ofislerden uzaklaştırmak olduğu ifade ediliyor. Zira söz konusu teknoloji devlerinin bölgedeki ofislerinde yüzlerce kişi çalışıyor. İran’ın bu hamleyle bir kaos ortamı oluşturarak uzman personellerin iş yerlerini terk etmesini hedeflediği belirtiliyor. Personellerin ayrılması ise bir arıza veya saldırı durumunda müdahale edecek ekiplerin bulunamaması anlamına geliyor.

Bu arada İran, Orta Doğu’da faaliyet gösteren teknoloji şirketlerini ilk kez hedef almıyor. Öyle ki kısa süre önce Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’de bulunan Amazon veri merkezlerine saldırılar düzenlemişti. Bu saldırılar ciddi hasara yol açarken, Amazon’dan veri merkezi hizmeti alan birçok firmanın hizmetlerine geçici olarak ara vermesine neden olmuştu.

Teknoloji Şirketlerine Yapılacak Saldırılar Aksamaya Yol Açar mı?

Bölgede yalnızca Amazon’un veri merkezleri bulunmuyor. Google ve Microsoft gibi devlerin de önemli altyapıları yer alıyor. İran’ın bu yerleri hedef alması durumunda ilgili servisler devre dışı kalablir, bu da başta Avrupa ve Asya olmak üzere hatta Türkiye’de bile erişim sorunlarına yol açabilir.

Ancak şirketler saldırı ihtimaline karşı önceden gerekli önlemleri alabilir. Ki İran da hamle yapacağını zaten önceden duyurdu. Bu doğrultuda belki de büyük çaplı bir kesinti yaşanmayabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Editörün Yorumu

Bir yazılım geliştiricisi olarak yakın zamanda Amazon’a yönelik saldırıdan ben de etkilendim. Öyle ki bazı projelerimde aksama yaşadım. Elbette bunu yalnızca ben değil, büyük şirketler de yaşadı. Umuyorum ki bir daha ciddi bir kesinti yaşanmaz. Her şeyden öte umuyorum ki savaş en kısa sürede sona erer ve kalıcı bir barış sağlanır.