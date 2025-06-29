İran, İsrail'e Ait Özel Bilgileri Ele Geçirmiş Olabilir Mi? İşte Bulunan Gizemli İHA!

İran ve İsrail arasındaki gerilim sürerken her iki tarafta karşı tarafın hassas bilgilerini ele geçirmek adına çalışmalar yürütüyor. Bu noktada geçtiğimiz günlerde İran'ın eline geçen bir insansız hava aracı hassas bilgilerin ele geçirildiği yönünde iddiaları ortaya çıkardı. İşte konuyla ilgili detaylar...

İran, İsrail’e Ait Hassas Bilgileri Ele Geçirmiş Olabilir Mi? İşte Bulunan Gizemli İHA!

İran geçtiğimiz günlerde toprakları içerisinde tanımlanamayan bir insansız hava aracının (İHA) enkazına ulaştı. Askeri yetkililer tarafından incelemeye alınan bu hava aracı sahip olduğu tasarım özellikleri ve sensör donanımıyla dikkat çekti.

Yerel kaynaklar İHA’nın düşük radar izine sahip uçan kanat formunda üretildiğini ve kuyruk kısmında motor yerleşimiyle klasik keşif İHA’larından ayrıldığını belirtiyor. İHA'nın düşme nedeni henüz netleşmiş değil. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre düşüşün bir teknik arızadan ya da elektronik harp müdahalesinden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

Bazı İranlı kaynaklar aracın yerli elektronik harp sistemleri tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini öne sürse de bu iddia henüz resmi makamlarca doğrulanmadı. Gövdesinde kullanılan malzemeler ve alt bölmeye yerleştirilen istihbarat, keşif ve gözetleme (İKA) sensörleri aracın gelişmiş bir görev profiline sahip olduğunu gösteriyor.

Uzatılmış ve asimetrik yapılı gövde bölmelerinde bulunan modüllerin muhtemelen GPS ve uydu yönlendirme sistemlerine yönelik olduğu değerlendiriliyor. Bu da İHA’nın oldukça hassas görevler için tasarlandığını işaret ediyor. Araç üzerinde "8373" kodlu bir seri numarasının yer aldığı belirtilirken şu ana kadar menşeiyle ilgili net bir açıklama yapılmadı.

Ancak bazı İranlı savunma analistleri ve askeri yorumcular aracın İsrail menşeili bir keşif platformu olabileceğini iddia ediyor. Daha önce benzer tasarıma sahip İHA’ların İran hava savunma unsurlarını izlemek ve İsrail savaş uçaklarına hedefleme verisi sağlamak amacıyla kullanıldığı biliniyor.

Diğer yandan farklı kaynaklar İHA’nın dost ateşiyle yanlışlıkla düşürülmüş olabileceğini öne sürüyor. Bu iddia, bölgedeki hava trafik kontrolü ve koordinasyon sistemleri açısından soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Gizemli İHA’nın hangi ülkeye ait olduğu henüz doğrulanmamış olsa da sahip olduğu teknoloji seviyesi ve olası görev amacı bölgede istihbarat ve elektronik savaş faaliyetlerinin daha da tırmanabileceğine işaret ediyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...