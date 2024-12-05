Adres Vergisi Yolda! İzinsiz Konum Paylaşımına Para Cezası Verilecek

İnternet üzerinden konum paylaşan işletmeler ve konum sağlayıcılarının yıllık izin bedeli ödemesi gerekecek. İzin almadan paylaşım yapıldığında ise izin bedelinin iki katı kadar para cezası verilecek.

Coğrafi Bilgi Sistemleri'ne dair önemli bir değişiklik yapılacak. Bu düzenleme ile beraber işletmelerin konum paylaşımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan izin alması gerekecek. Konum paylaşımı yapan 6 milyon civarı işletmeden yıllık 30 milyar TL'yi aşkın gelir elde edileceği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Tamamiyle gerçek dışı, esnafla ilgili yok. Böyle bir durum söz konusu değil" dedi.

Konum Paylaşımı İçin İzin Bedeli Ödenecek

Dunya.com'daki habere göre izin belgesinin geçerlilik süresi bir yıldan az beş yıldan fazla olmayacak. İzin bedeli izin süresi, çalışma alanı, coğrafi veri tema sayısı ve başvuru tarihinden itibaren en son hesap dönemine ait gelir gibi veriler göz önünde bulundurularak belirlenecek.

İzin bedeli yabancı ger­çek veya tüzel kişiler için bir izin katsayısı bedelinin 1250 katının süre katsayısı ile çarpımıyla hesaplanacak. Bu­na göre küçük esnaf, izin bedeli için 1.750 TL civarın bir ücret ödeyecek.

İnternet üzerinden haritalı adres bilgisi yani konum paylaşan ticari işletmeler ve konum sağlayanların 1.750 TL ile 1 milyon 750 bin TL arasında ücret ödemesi gerekecek. İzin bedeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlü­ğünün hesabına yatırı­lacak.

İzin başvurusu için faaliyet sahibine tebliğ tari­hinden itibaren 15 gün süre verilecek. Bu süre zarfında izin başvurusu yapmayan Türk vatandaşı gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişilerine bir yıllık en yüksek izin bedeli tu­tarında, yabancı gerçek ve tü­zel kişilere ise bir yıllık izin bede­linin iki katı idari pa­ra cezası verilecek.

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