İstanbul'a Neden Kar Yağmıyor? Nedenine Çok Şaşıracaksınız!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından yapılan açıklama, İstanbul'a neden kar yağmıyor sorusuna ışık tuttu. Yapılan açıklamaya göre trafiğin fazla olması, kar yağışını dolayı olarak etkileyebiliyor.

Yoğun Trafik Kar Yağışını Etkiliyor

Araç ne kadar çok dur-kalk yaparsa atmosfere saldığı emisyon miktarının da o kadar arttığını ifade eden Prof. Dr. Toros, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada "İstanbul'da artan trafik, atmosfere saldığımız kirletici miktarını, parçacık madde ve karbonmonoksit miktarını artıyor" dedi.

Yapılan açıklamada atmosfere salınan her bir kirleticinin sağlığı doğrudan etkilediği ama bunun dolaylı etkilerinin olduğu da belirtildi. İstanbul'da arazi yapısının tamamen değiştiğinin altını çizen Prof. Dr. Hüseyin Toros, artık daha çok asfalt, araç ve insan olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Toros, egzozlardan kirletici gazlar ve parçacık maddelerin araç hareket edince ortaya çıktığını, bu parçacık maddelerin atmosfere karıştığını ve atmosferin kimyasal yapısını değiştirdiğini ifade etti.

Şehirlerde arazi yapısının değişmesinin güneşten gelen ışınımın yeryüzünde daha çok hapsolmasına, yerin daha çok ısınmasına yol açtığına dikkat çeken Prof. Dr. Toros, kar yağışı için 0 dereceye yakın veya daha altında sıcaklık olması gerektiğini söyledi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: