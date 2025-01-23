Dünyada Trafikte En Çok Vakit Kaybedilen Şehirler: Zirve Türkiye'den

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım ve veri şirketi INRIX, "2024 Küresel Trafik Puan Tablosu" isimli bir rapor paylaştı. Bu rapor ile birlikte dünya genelinde trafikte en çok vakit kaybedilen şehirler belli oldu.

Trafikte En Çok Vakit Kaybedilen Şehirler Hangileri?

Dünya çapında 946 kentin analiz edildiği rapor 2024 yılı verilerine göre hazırlandı.İstanbul, 105 saat ile zirvede yer aldı. İstanbul'da trafikte kaybedilen zamanın 2023 yılına göre yüzde 15 oranında arttığı belirtildi.

İstanbul'u 102 saat ile New York ve Chicago takip etti. Listede 101 saat ile Londra, 97 saat ile Mexico City de yer aldı.

Paylaşılan bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde sürücüler ortalama bir yıl içerisinde trafik yoğunluğundan dolayı 43 saat kaybediyor. ABD'de en yoğun trafiğe sahip şehirler arasında 88 saat ile New York, Chicago, Los Angeles, 79 saat ile Boston ve 77 saat ile Philadelphia bulunuyor.

ABD'de cuma günleri gerçekleşen yolculukların diğer hafta içi günlere kıyasla daha fazla olduğu belirtildi. Birleşik Krallık'ta sürücüler ortalama bir yıl içinde trafikte 61 saat kaybediyor. Ülkedeki en yoğun trafiğe sahip kent ise Londra olarak açıklandı.

Almanya'da sürücüler trafikte ortalama 43 saat kaybediyor. Almanya'da incelenen 53 kentsel alanın yüzde 73'lük kısmında trafik yoğunluğunda artış gözlemlendi.