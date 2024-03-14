İtalya'nın Rekabet Kurumu, TikTok'a 10 Milyon Euro Ceza Verdi: Peki Neden?

Özellikle son yıllarda sık sık gündeme gelen TikTok, 10 milyon euro tutarında ceza aldı. İtalya'da yer alan Rekabet Kurumu tarafından verilen cezanın nedeni de belli oldu. Peki, hangi gerekçe gösterilerek platforma ceza verildi?

TikTok Neden Para Cezası Aldı?

İtalya'da yer alan Rekabet Kurumu, popüler sosyal medya platformu TikTok'a 10 milyon euro ceza verdi. Yapılan açıklamada söz konusu hizmetin, reşit olmayan kullanıcıları potansiyel zararlı içeriklerden yeterince korumadığı gerekçe gösterildi.

TikTok platformundaki içerikler üzerindeki kontrollerin, reşit olmayan kişilerin psikolojik ve fiziksel güvenliğini tehdit edip etmediğini belirleme konusunda yetersiz olduğu belirtildi.

ByteDance tarafından geliştirilen sosyal medya hizmetinin, bu tarz içeriklerin yayılmasını önlemeye yönelik yeterli önlemleri almadığı iddia edildi. Ayrıca platformun kendi yayımladığı yönergelere uymadığı öne sürüldü.

2016 yılından beri faaliyet gösteren sosyal medya hizmeti TikTok'a verilen ceza hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.