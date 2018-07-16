İzmirli Girişimci İnsansız Deniz Aracı Geliştirdi

İzmir’de yaşayan Türk girişimci Mehmet Salih Arıkök, derinliği az olan kıyılarda tarama çalışması yapabilen insansız deniz aracı geliştirdi. "Kaşif" adı verilen araç, askeri alan da dahil çeşitli amaçlarda kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (DEPARK) kurulu şirkette çalışmalar yürüten girişimci Mehmet Salih Arıkök, TÜBİTAK destekli otonom deniz aracını gün yüzüne çıkarttı.

AA’ nın aktardığına göre, uzunluğu 3,5 metre olan Kaşif adındaki araç, arama kurtarma çalışmaları, deprem veya maden yatağı araştırmaları ile askeri amaçlı görev yapabilecek şekilde tasarlandı.

Suya üç noktadan temas etmesi nedeniyle zorlu koşullarda dahi batmayan araç, üzerine takılan sensörlerle bilgi topladığını, 1 metre ile 100 metre derinlik arasında tarama yapabiliyor.

Kaşif'in geliştiricisi Mehmet Salih Arıkök

Kaşif’in geliştiricisi Arıkök, araca birçok türde sensör takılabildiğini belirterek, “Bunlar ses dalgaları ile çalışan sensörler olabileceği gibi optik ya da manyetik de olabilir. Bu yollarla denizden istenilen veriler elde ediliyor. 6 kilometrelik menzile sahip, yani bu mesafeden veri aktarımı yapabiliyor. Sensör bilgileri bu mesafeden gerçek zamanlı aktarabiliyor” ifadelerini kullandı.

Arıkök, Kaşif'in yerli olmasının yanı sıra 6 kilometrelik mesafeden veri aktarımıyla öne çıktığını vurguladı. Kaşif'in silahlı insansız deniz aracına (SİDA) dönüşebileceğini de belirten Türk girişimci, "Kaşif, akademik anlamdaki çalışmaların yanında aynı zamanda silahlı insansız deniz aracına dönüşebilir. O zamanki adını da 'Gözcü' olarak planladık" dedi.

Aracın bünyesinde barındırdığı teknolojilere rağmen oldukça düşük maliyetli olduğuna dikkat çeken Arıkök, aracı yapmaya başladıkları iki yıl önce bir araştırma gemisinin günlük maliyetinin 15 bin lira civarında olduğunu söyledi. Kaşif’in yalnızca şarj maliyeti ve uzaktan kumandayı kullanacak operatör maliyeti olduğunu vurgulayan Arıkök, bu özellikleriyle rakiplerinden bir adım öne çıktığını belirtti.

Kaynak: AA