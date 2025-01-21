Trump, Biden'ın Yapay Zeka Kararını Çöpe Attı

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı olarak seçilen Donald Trump, görevinin başına geçti. Yeminin ardından koltuğuna oturan Trump'ın göreve başladığı daha ilk gün eski yönetimin aldığı kararları gözden geçirmek oldu.

Trump, Eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan ve yapay zekanın tüketiciler, çalışanlar ve ulusal güvenlik açısından oluşturduğu potansiyel riskleri azaltmayı hedefleyen 2023 tarihli bir kararnameyi iptal etti.

Biden'ın İptal Edilen Kararı Ne İçeriyordu?

Biden'ın kararnamesi, şirketlerin ön yargılar da dahil olmak üzere yapay zeka modellerindeki kusurları belirlemesine ve düzeltmesine yardımcı olacak bir kılavuz yazmak zorunda bırakmıştı. Karar ayrıca yapay zeka modelleri geliştirenlerin güvenlik testlerinin sonuçlarını herkese açmadan önce ABD hükûmeti ile paylaşmasını gerektiriyordu.

Bu kararla birlikte gereklilik hâline gelen raporlama zorunluluğunun zahmetli olduğu ve şirketleri ticari sırlarını ifşa etmeye zorladığı öne sürülmüştü. Bu aslında ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık vaatleri arasında yer alıyordu. Trump, seçim döneminde yapay zeka gelişimine yardımcı olacak politikalar vadetmişti.

Donald Trump'ın yapay zeka kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paaylaşmayı unutmayın.