Elon Musk, Trump'ın Kutlama Töreninde Nazilere Selam Verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Capitol One Arena'da gerçekleşen etkinlikteki konuşması sırasında bir el hareketi yapan ünlü milyarder Elon Musk, yine tepkileri üzerine çektiği bir günü geride bıraktı, birçok kişi tarafından "faşist" olarak nitelendirildi ve sosyal medya ile haber kanallarında gündem oldu.

"Beni Böyle Karalayamazsınız"

Musk, konuşmasında Mars'a insan göndermek ve Amerikan bayrağını dikme hedefinden heyecanla bahsederken göğsüne vurup sağ kolunu yukarı doğru açılı bir şekilde kaldırdı. Ardından seyircilere sırtını dönerek aynı hareketi sahnenin üzerindeki Amerikan bayrağına doğru tekrarladı.

Tepkiler üzerine X'te açıklama yapan Musk şöyle dedi:

Açıkçası, daha yaratıcı kara propagandalar bulmalılar. 'Hail Hitler' taktiği çok bayat.

Destek Büyük: Yanlış Anlıyorsunuz

Musk'ın destekçileri, hareketin yanlış anlaşıldığını savundu. Bir X kullanıcısının iddia ettiğine göre Musk'ın bu selamı vermesinin arkasında "aşırı heyecanlı" olması yatıyor:

Elon Musk sadece heyecanlandı ve elini kalabalığa doğru uzattı. Solcular bunu Nazi selamı gibi göstermeye çalışıyor. Hareketi bağlamından koparıyorlar.

Newsweek yazarı Batya Ungar-Sargon ise Musk'ın asperger sendromu olduğunu belirterek onun coşkulu bir şekilde kalbini kalabalığa açtığını savundu ve bu olayın büyütülmemesi gerektiğini belirtti.

Siz ne düşünüyorsunuz? Musk'ın bu hareketi masum bir heyecanlanmanın tezahürü mü yoksa arkasında bir anlam mı yatıyor? Yorumlarda buluşalım.