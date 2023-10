Katlanabilir Telefon OnePlus Open'a Ait Yeni Bir Paylaşım Geldi!

Merakla beklenen OnePlus Open ile ilgili bugüne kadar birçok sızıntı yapıldı. Oppo'nun Find N3 katlanabilir telefonuyla benzer özelliklere sahip olması beklenen telefonun yeni görselleri paylaşıldı.

İnternete sızdırılan görsellerden anlaşıldığı kadarıyla telefonun arka kamerası yuvarlak bir forma sahip olacak. Ayrıca OnePlus şirketinin X (eski adıyla Twitter) hesabından resmî bir paylaşım yapıldı. İşte haberimizin devamı...

OnePlus'ın resmî X hesabından yeni bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda OnePlus Open'ın görüntüsü ve kullanıcılara sorulan "Gerçek bir OnePlus deneyimi. Nasıl hissettiriyor?" şeklinde bir ifade yer aldı.

A true OnePlus experience. How does it feel?



Opening Soon. pic.twitter.com/qPcK4G2ULk