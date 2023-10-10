Katlanabilir Telefon OnePlus Open'a Ait Yeni Bir Paylaşım Geldi!

Merakla beklenen OnePlus Open ile ilgili bugüne kadar birçok sızıntı yapıldı. Oppo'nun Find N3 katlanabilir telefonuyla benzer özelliklere sahip olması beklenen telefonun yeni görselleri paylaşıldı.

İnternete sızdırılan görsellerden anlaşıldığı kadarıyla telefonun arka kamerası yuvarlak bir forma sahip olacak. Ayrıca OnePlus şirketinin X (eski adıyla Twitter) hesabından resmî bir paylaşım yapıldı. İşte haberimizin devamı...

Gerçek Bir OnePlus Deneyimi!

OnePlus'ın resmî X hesabından yeni bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda OnePlus Open'ın görüntüsü ve kullanıcılara sorulan "Gerçek bir OnePlus deneyimi. Nasıl hissettiriyor?" şeklinde bir ifade yer aldı.

A true OnePlus experience. How does it feel?



Opening Soon. pic.twitter.com/qPcK4G2ULk — OnePlus (@oneplus) October 9, 2023

Yapılan resmî paylaşımın yanı sıra katlanabilir telefonun arka görüntüsünün paylaşıldığı bir sızıntı haberi paylaşıldı. Daha önce yapılan sızıntılardan pek bir farkı olmayan görselde cihazın arka kamerasının yuvarlak yapısı net bir şekilde görüldü.

6,31 inç FHD+ çözünürlüklü kapak ekranı ve 7,82 inç 2K ana ekranıyla dikkat çeken telefonun Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alacağı biliniyor. Yeni paylaşımların ardından katlanabilir telefonun Pixel Fold ve Oppo Find N2'ye benzeyeceği yeniden anlaşılmış oldu.

16 GB RAM ve 256 GB özelliğindeki cihazın ABD'de 1.700 dolara satılması bekleniyor.

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