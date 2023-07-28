OnePlus Open Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

OnePlus Open, katlanabilir ve normal ekranla piyasaya sunulacak. Aynı zamanda cihaz, 6.3 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızlı AMOLED ekranla kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

AMOLED ekran cihazın arkasında konumlanan ekranla birleşiyor. Bunun sonucunda ekran, 7.8 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızlı katlanabilir ekran haline geliyor.

Yukarıdaki özellikler doğrultusunda OnePlus Open, kullanıcılarına iki türlü kullanım deneyimi yaşatıyor. Tabletlerde olduğu gibi geniş görüntü alınmasının yanında tek elle de çok rahat kullanılabiliyor.

OnePlus Open Özellikleri

Performans açısından iddialı olan yeni nesil katlanabilir telefon OpenPlus Open, gücünü Snapdragon 2 Gen 16 yonga setinden alıyor. 5G bağlantısını destekleyen yonga seti aynı yapay zeka işlemlerinde de olağanüstü performans sergiliyor.

OnePlus Open, 4.800 mAh kapasiteli bataryadan oluşuyor. Sınıfının en iyisi olan batarya Warp Charge teknolojisiyle geliştirilmiştir. Bu özelliği sayesinde telefon 30 dakikada hızlıca tamamen şarj oluyor. Yeni nesil katlanabilir telefon, ters kablosuz şarj ve kablosuz şarj desteği de sunuyor.

OpenPlus Open, 512 GB ve 8 GB RAM depolama alanından oluşacak. Telefonun belleği UFS 3.1 teknolojisiyle donatıldığı için veri aktarımını hızlıca gerçekleştirecek.

OpenPlus Open’in arka tarafında dört kamera yer alıyor. Bu kameralar;

IMX890 sensörü kullanan 50 MP çözünürlüklü ana kamera,

IMX581 sensörlü 48 MP çözünürlüğe sahip ultra geniş açılı kamera,

64 MP çözünürlüklü telefoto kamera,

Son kameraysa derinlik algılama amaçlı kullanılan 2MP çözünürlüklü sensördür.

OpenPlus Open’in arkasındaki ana kamera; optik görüntü sabitleme (OIS), faz algılamalı otofokus (PDAF) ve f/1.8 diyafram açıklığı özelliklerine sahiptir.

Cihazın ultra geniş açılı kamerasıysa 120 derece görüş açısı sunuyor. Bu kamera özellikle makro çekimlerde mükemmel performans sergiliyor. OpenPlus Open’in telefoto kamerasının özellikleriyse OIS ve 3x optik yakınlaştırma yapmasıdır.

OpenPlus Open, siyah ve yeşil renk seçenekleriyle piyasaya çıkarılacak. İlginç tasarım seçenekleriyle dikkat çekecek olan telefonun büyük dairesel kamera kesimi, OnePlus 11’e çok benziyor. Telefonun katlanabilir ekranının hem sol köşesinde hem de kapak ekranının ortasında bir adet delik bulunuyor.

OpenPlus Open, kapaklı tarza sahip bir cihaz değildir. Diğer bir ifadeyle kapaklı telefonlar gibi katlanıp açılmıyor. Sızıntılara göre geleneksel kitap şeklinde katlanabilir formatta geliştirilmiştir.

OnePlus Open’in Çıkış Tarihi

OnePlus Open, Android 12 işletim sistemi üzerinde çalışan OxygenOS arayüzüyle piyasaya sunulacak. Katlanabilir telefonun kullanıcı dostu ve akıcı arayüze sahip olması bir avantajı da beraberinde getiriyor.

Katlanabilir akıllı telefon pazarına yenilik getirecek OnePlus Open, yüz tanıma ve parmak izi okuyucu gibi özelliklere de sahiptir. Özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken OnePlus Open’in çıkış tarihi resmi olarak daha açıklanmadı. Fakat 29 Ağustos’ta gerçekleşecek tanıtım etkinliğinde piyasaya çıkış tarihi hakkında kesin bilgi verilecek.

OnePlus Open’in Fiyatı

OnePlus Open’in fiyatıyla ilgili de çıkış tarihinde olduğu gibi net bilgi yok. Ancak fiyat konusunda bazı otoriteler öngörülerde bulunuyor. OnePlus yeni çıkaracağı katlanabilir telefonun fiyatını yaklaşık 1.500 dolar olarak sabitleyebilir.

Aynı zamanda şirket katlanabilir telefonlara rağbeti artırmak için yeni cihazının fiyatını Samsung Galaxy Z Fold 5, Samsung Galaxy Z Flip 5 ve Google Pixel Fold’dan daha uygun yapabilir.

Yukarıda belirttiğimiz OnePlus Open özelliklerinden yola çıkarak fiyat konusunda siz de düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.