Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Kayserispor ve Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Kayserispor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Kayserispor - Fenerbahçe Maç Linki

Kayserispor - Fenerbahçe maçı, 23 Kasım Cumartesi saat 16.00'da oynanacak. Merakla beklenen mücadele TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Kayserispor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir" diye soruyor, Kayserispor-Fenerbahçe maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları

Kayserispor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Kayserispor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları şu şekilde:

BATI BALKON: 2.250 TL

2.250 TL BATI ALT: 1.900 TL

1.900 TL BATI ÜST: 1.350 TL

1.350 TL DOGU ALT: 1.500 TL

1.500 TL DOGU ÜST: 1.250 TL

1.250 TL GÜNEY ALT: 1.000 TL

1.000 TL KUZEY ÜST: 1.000 TL

1.000 TL KUZEY ALT: 1.000 TL

Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Kayserispor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Kayserispor - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Dominik Livakovic

Mert Müldür

Alexander Dijku

Çağlar Söyüncü

Bright Osayi-Samuel

Sofyan Amrabat

Fred

Sebastian Szymanski

Dusan Tadic

Youssed En-Nesyri

Allan Saint-Maximin

Kayserispor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Bilal Bayazit

Dimitrios Kolovetsios

Lionel Carole

Hasan Ali Kaldırım

Arif Kocaman

Kartal Yılmaz

Mehdi Bourabia

Gökhan Sazdağı

Baran Ali Gezek

Miguel Cardoso

Stephane Bahoken

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Kayserispor - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.