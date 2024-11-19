Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Kayserispor - FB maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Kayserispor ve Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Kayserispor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Kayserispor - Fenerbahçe Maç Linki
Kayserispor - Fenerbahçe maçı, 23 Kasım Cumartesi saat 16.00'da oynanacak. Merakla beklenen mücadele TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
"Kayserispor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir" diye soruyor, Kayserispor-Fenerbahçe maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.
Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları
Kayserispor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Kayserispor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- BATI BALKON: 2.250 TL
- BATI ALT: 1.900 TL
- BATI ÜST: 1.350 TL
- DOGU ALT: 1.500 TL
- DOGU ÜST: 1.250 TL
- GÜNEY ALT: 1.000 TL
- KUZEY ÜST: 1.000 TL
- KUZEY ALT: 1.000 TL
Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Kayserispor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Kayserispor - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Dominik Livakovic
- Mert Müldür
- Alexander Dijku
- Çağlar Söyüncü
- Bright Osayi-Samuel
- Sofyan Amrabat
- Fred
- Sebastian Szymanski
- Dusan Tadic
- Youssed En-Nesyri
- Allan Saint-Maximin
Kayserispor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Bilal Bayazit
- Dimitrios Kolovetsios
- Lionel Carole
- Hasan Ali Kaldırım
- Arif Kocaman
- Kartal Yılmaz
- Mehdi Bourabia
- Gökhan Sazdağı
- Baran Ali Gezek
- Miguel Cardoso
- Stephane Bahoken
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Kayserispor - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.