Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Kayserispor - FB maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Kayserispor ve Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Kayserispor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Kayserispor - Fenerbahçe Maç Linki

Kayserispor - Fenerbahçe maçı, 23 Kasım Cumartesi saat 16.00'da oynanacak. Merakla beklenen mücadele TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Kayserispor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir" diye soruyor, Kayserispor-Fenerbahçe maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları

Kayserispor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Kayserispor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları şu şekilde:

  • BATI BALKON: 2.250 TL
  • BATI ALT: 1.900 TL
  • BATI ÜST: 1.350 TL
  • DOGU ALT: 1.500 TL
  • DOGU ÜST: 1.250 TL
  • GÜNEY ALT: 1.000 TL
  • KUZEY ÜST: 1.000 TL
  • KUZEY ALT: 1.000 TL

Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Kayserispor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Kayserispor - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Dominik Livakovic
  • Mert Müldür
  • Alexander Dijku
  • Çağlar Söyüncü
  • Bright Osayi-Samuel
  • Sofyan Amrabat
  • Fred
  • Sebastian Szymanski
  • Dusan Tadic
  • Youssed En-Nesyri
  • Allan Saint-Maximin

Kayserispor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Bilal Bayazit
  • Dimitrios Kolovetsios
  • Lionel Carole
  • Hasan Ali Kaldırım
  • Arif Kocaman
  • Kartal Yılmaz
  • Mehdi Bourabia
  • Gökhan Sazdağı
  • Baran Ali Gezek
  • Miguel Cardoso
  • Stephane Bahoken

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Kayserispor - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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