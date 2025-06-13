Google’dan Kritik Karar! Şirketin Beyni Artık Türk’e Emanet

Teknoloji dünyasında adından sıkça söz ettiren Veo 3 adlı yapay zeka destekli video oluşturma aracıyla gündeme gelen Google, şimdi de önemli bir yönetici değişikliğiyle dikkat çekti. Öyle ki şirket, DeepMind’ın üst düzey yöneticilerinden Koray Kavukcuoğlu’nu “Baş Yapay Zeka Mimarı” pozisyonuna atadı. Peki Korak Kavukcuoğlu kimdir ve yeni pozisyonunda ne yapacak?

Google, Kritik Göreve Koray Kavukcuoğlu'nu Getirdi

Kavukcuoğlu, bundan böyle Google’ın yapay zeka odaklı tüm ürün geliştirme süreçlerinin en üst düzey yöneticisi olacak. Yeni unvanıyla birlikte doğrudan CEO Sundar Pichai’ye bağlı olarak görev yapacak ve önemli kararlarında söz sahibi olacak.

Yapay zeka odaklı ürün geliştirme, Google’ın uygulamalarına akıllı ve yenilikçi özellikler kazandıran ekip anlamına gelir. Örneğin YouTube’da kişiye özel video önerilerinin gösterilmesi veya Google Fotoğraflar’ın yüzleri otomatik olarak tanıması bu ekibin geliştirdiği teknolojiler sayesinde mümkün oluyor. Artık bu tür projelerin yönetiminden sorumlu ekip ise Kavukcuoğlu’nun liderliğinde çalışmalarını sürdürecek.

Bu atamayla birlikte Kavukcuoğlu, Londra’dan Google'ın ana merkezinin bulunduğu şehre yani Kaliforniya’ya taşınacak. Ayrıca DeepMind’ın CTO'su olmaya devam edeceğini de belirtelim. Yani aynı anda iki görevi birden yürütecek.

Teknoloji devi, son dönemlerde yapay zeka için milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Kavukcuoğlu'nun yapay zeka odaklı ürün geliştirme süreçlerinin başına getirilmesi de firmanın bu yatırımları kullanıcıya daha fazla yansıtmayı hedeflediğini gösteriyor.

Koray Kavukcuoğlu Kimdir?

Koray Kavukcuoğlu, yapay zeka ve makine öğrenimi alanında uluslararası düzeyde tanınan Türk bir bilim insanıdır. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden mezun olan ve Roketsan’da Ar-Ge mühendisi olarak çalışmaya başlayan Kavukcuoğlu, bu alandaki ilk ciddi tecrübesini savunma sanayisinde kazandı. Ardından yazılım mühendisliği ve makine öğrenimi konularında Siemens ve NEC gibi dünya devlerinde stajlar yaparak deneyimini artırdı. Ardından New York Üniversitesi’nde bilgisayar bilimleri alanında doktora eğitimini tamamladı.

Google'a ilk adımını stajyer olarak atan Kavukcuoğlu’nun asıl yükselişi, DeepMind ekibine katılmasıyla başladı. Burada özellikle AlphaGo, AlphaZero ve WaveNet gibi çığır açan yapay zeka projelerinde önemli roller üstlenerek ismini teknoloji dünyasına altın harflerle yazdırdı. Bugünse Google’ın Baş Yapay Zekâ Mimarı (Chief AI Architect) görevine getirilerek şirketin global yapay zeka vizyonuna yön veren en kilit isimlerden biri haline geldi.