GTA 6 henüz PC'ye çıkmadı ama oyunu bilgisayarda çalıştırmak isteyen oyuncuların bekleme gibi bir niyeti yok. Xbox sürümüne ait dosyaları internete yükleyen Cyberleek, eksik olan çalıştırılabilir dosyayı da paylaşınca Windows bilgisayarlar üzerinde ilk denemeler yapıldı.

Paylaşılan görüntülerde oyunun başlangıç ayarları menüsüne kadar açıldığı, oyun içi seslerin duyulduğu görüldü. Henüz oyun tamamen oynanabilir aşamada değil ama modcuların bu aşamaya ulaşması bile resmî olmayan PC sürümünün beklenenden erken gelebileceğini gösteriyor.

GTA 6'nın Xbox Sürümünü Kim Sızdırdı?

Hatırlarsanız Cyberleek, oyun daha piyasaya sürülmeden GTA 6'ya ait oynanış görüntüleri paylaşarak oyunun oynanabilir bir sürümüne erişimi olduğunu göstermişti. 19 Kasım'daki çıkış gününde Xbox sürümüne ait dosyaların neredeyse tamamını internete yükledi. Oyunu açmak için gereken çalıştırılabilir "exe" dosyası ise bu dosyaların arasında yoktu.

Cyberleek, haftanın başında bu dosyayı da paylaştı. Bu da modcuların Xbox sürümü üzerinde inceleme yapması ve oyunun Windows PC'lerde çalışmasını mümkün hâle getirmesi için yeterli şartlar ve imkânlar elde edildi. Şimdi de bu konuya dair denemeler görmeye başlıyoruz.

GTA 6 ON PC NOW BOOTS INTO THE STARTING SETTINGS SEQUENCE! 🚨 Just 3 hours after the release of the executable, players are already managing to boot into the game. This is a huge milestone, as getting the game to even boot is often the biggest sticking point! I knew it would be fast, but not this fast. — chasm (@chasmmmmmmmmmmm) November 23, 2026

GTA 6 Windows PC'de Nasıl Açıldı?

X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı Chasm, Cyberleek'in paylaşımından birkaç saat sonra Windows masaüstünden başlatılan GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen bir video yayınladı. Görüntülere baktığımızda açılış kısmında ayarların geldiğini, hatta oyundan seslerin bile duyulduğunu görebiliyoruz. Gelgelelim, oyuna başlamak için henüz yeterli ilerleme kaydedilememiş durumda.

Chasm, bu denemenin Cyberleek'in dosyaları paylaşmasından sonraki üç saat içinde gerçekleştirildiğini söylüyor. Oyunun Windows'ta açılabilmesi için gereken ilk çalışmaların bu kadar kısa sürede yapılması, PC portunun beklenenden çok daha erken gelebileceğine işaret ediyor.

Elbette ki henüz oyun sorunsuz şekilde çalıştırılamıyor. Menülere erişim ve oyun içi sesleri, modcular açısından önemli bir dönüm noktası fakat eksiksiz bir PC portundan bahsetmek için şimdilik çok erken sayılır.

GTA 6'nın PC Portu 60 FPS Verebilecek mi?

Oyunun bilgisayarda çalıştırılması kadar nasıl performans elde edileceği de çok merak ediliyor. Xbox sürümünü Windows'ta çalıştırmak için yapılan değişikliklerin ardından grafikler, donanım uyumluluğu ve performans gibi sorunların çözülmesi gerekecek.

GTA 6'da 60 FPS elde etmek, en güçlü işlemciler dışındaki sistemler için zor olabilir. Resmî olmayan bir PC portunda bu hedefe ulaşmak daha da fazla çalışma gerektirebilir. Vibe coding (klasik kodlamanın aksine yapay zeka ile tarife dayalı bir proje geliştirme yöntemi) ile hazırlanan bir PC portunun birkaç gün içinde ortaya çıkabileceği tahmin ediliyor. İlk çalışan sürümün paylaşılması mümkün ama her oyuncunun uzun süre sorunsuz kullanabileceği bir sürümün ortaya çıkması epey zaman alabilir.

GTA 6'nın Resmî PC Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

Rockstar Games, GTA 6'nın PC sürümü için henüz bir çıkış tarihi belirlemedi. Çoğu oyuncu, "GTA 6'nın resmî olmayan sürümü çıkınca Rockstar Games de acele ederek PC sürümünü getirir" diye düşünse de bunun gerçekleşme olasılığı düşük. Şirketin geçmiş sızıntılarda asla taviz vermediği defalarca kez görüldü. Bu nedenle resmî PC sürümünün aceleye getirilerek yayınlanmasını beklememekte fayda var.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse, GTA 6'nın resmî olmayan bir PC sürümünden çok bir şey beklememek gerekiyor. Bana göre en mantıklısı, Rockstar Games'in oyunun resmî sürümünü sunmasını beklemek. Resmî olmayan versiyonlar etik olmamakla birlikte performans sorunları yüzünden de can sıkıcı olabilir. O yüzden hızlı davranıp oyunu PC'de oynamak isteyenlere bir süre daha beklemesini öneriyorum. İddialara göre Rockstar zaten oyunu PC'ye getirmek için fazla beklemeyecek. Birçok kaynak, bunun için gelecek yılın başlarını işaret ediyor.