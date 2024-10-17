Açıklama Geldi: Kredi Kartından 750 TL'lik Savunma Sanayi Kesintisi İptal mi Oldu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçtiğimiz günlerde 100 bin TL üzerinde limiti olan kredi kartlarına savunma sanayi katkı payı alınmasına yönelik yasa teklifi sunulmuştu. Bu teklifin ardından çoğu kişi limitini belirtilen limitin altına düşürmeye başlamıştı.

100 Bin TL Üzeri Limitli Kredi Kartlarında Kesinti Olacak mı?

Haber Global'da yer alan habere göre kredi kartı limitinden 750 TL tutarında savunma sanayi payı alınmasını içeren madde yasa teklifinden çıkarıldı. Ak Parti, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Savunma Sanayi fonu'na kredi kartından katkı payı alınmayacağını duyurdu ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"2025'teki teklifte bu düzenleme olmayacak."

TBMM'ye Sunulan Yasa Teklifinde Yer Alan Maddeler

Meclise sunulan yasa teklifinden "limiti 100 bin TL ve üzeri kredi kartı hamillerinden yıllık 750 TL katkı payı alınacak" maddesi çıkarıldı. Yasa teklifinde yer alan diğer maddeler ise şu şekilde:

Vergi beyannameleri ve muhtasar beyannamelerden damga vergisi alınacak.

Taşınmaz satışlarında tapu işlemleri için alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 TL ücret alınacak.

Noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 TL alınacak.

Sıfır araç tescilinde 3.000 TL, ikinci el satışlarında 1.500 TL ücret alınacak.

ÖTV matrahı 5 bin lira ve üzeri kol saatleri ve dronelar ÖTV kapsamına alınacak.

Küçük motorlu motosikletler (motor silindir hacmi 100 cm³ ve motor gücü 6 kW altı) Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne tabi tutulacak.

Alınan karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.