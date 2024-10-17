Turkcell'den Milletvekillerine Özel Paket! Vatandaşa Satılandan 5 Kat Daha Ucuz

Türkiye'deki mobil tarife fiyatları her geçen gün biraz daha artıyor. Üstelik artan fiyatlara rağmen sınırlı intenet, sınırlı konuşma ve gereksiz SMS miktarları vatandaşların işini zorlaştırıyor. Bu nedenle Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone gibi operatörler zaman zaman sosyal medyada eleştirilerin hedefi oluyor. Ancak son ortaya çıkan Turkcell Milletvekili paketleri, eleştirilerin dozunun artmasına neden olacak gibi duruyor.

Turkcell'in Milletvekillerine Özel Paketi Tepki Çekti

Turkcell'in tarifeler sayfasından alınan bir ekran görüntüsü, sosyal medyayı karıştırdı. "Milletvekili 50 GB" isimli bu paketin adından da anlayacağınız üzere 50 GB internet, her yöne 3.000 dakika ve grup içi 5.000 dakika sunmasına rağmen fiyatının 286.41 TL olması kafaları karıştırdı. Benzer bir tarifenin vatandaşa maliyetinin ise 1200 TL olduğu öğrenildi.

Bildiğiniz üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili maaşı 170 bin TL. Üstelik bu maaş çeşitli senaryolarda katlanarak artıyor. Yine bildiğiniz üzere ülkemizde asgari ücret ise 17.002 TL. Yani milletvekili maaşı ile kıyaslandığında 10 kat daha az.

Durum böyleyken vatandaşlar, neden 170 bin TL maaş alan insanlar ucuza peket alabiliyorken, kendilerinin neredeyse beş kat daha fazla para ödemeleri gerektiğini anlamakta zorluk çekiyor. Konuyla ilgili henüz Turkcell'den bir açıklama gelmezken, sosyal medyadaki tartışmalar da büyüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce neden vatandaş ve milletvekili tarifeleri arasında yaklaşık 5 kat fark var? Siz kendi telefon faturanız için aylık ne kadar ödeme yapıyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.