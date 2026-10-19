Leapmotor B10'un Avrupa Üretimi İspanya'da Başladı

Stellantis ve Çinli ortağı Leapmotor, Leapmotor B10 modelinin İspanya'daki Zaragoza fabrikasında üretimine 16 Ekim 2026'da düzenlenen törenle resmi olarak başladı. Leapmotor'un Avrupa'daki ikinci üretim denemesi olan elektrikli B10, Opel Corsa ve Peugeot 208 ile aynı fabrikadan çıkıyor. Model Türkiye'de satılmıyor.

Leapmotor B10 Nerede Üretiliyor?

Stellantis'in resmi bültenine göre B10'u üreten Zaragoza (Figueruelas) fabrikası, Opel Corsa, Peugeot 208 ve Lancia Ypsilon'u da üretiyor. Stellantis fabrikayı seçerken üretim kalitesini, boşta kalan kapasiteyi ve tesisin sanayi deneyimini gerekçe gösterdi. Törene Aragón Hükümeti Başkanı Jorge Azcón ile İspanya Sanayi Devlet Sekreteri Jordi García Brustenga da katıldı.

İspanyol basınına göre fabrika, B10'un dayandığı LEAP 3.5 platformu için 2 numaralı hattını yeni robotlar ve kalıplarla yeniledi. Modelin şasisini Borja'daki Lieder Automotive sağlıyor. Stellantis'in bülteni kapasite, yatırım ve istihdam rakamı içermiyor; İspanyol ve Alman basınına göre Leapmotor başlangıçta yıllık 40.000 adet üretim planlamıştı. Yerel yayınların verdiği yeni istihdam rakamları 450 ile 600 arasında değişiyor.

Avrupa'da satılan tam elektrikli B10, 4.515 mm uzunluğunda ve arkadan itişli 160 kW (218 beygir) motorla geliyor. Avrupa Birliği'nin (AB) kullandığı WLTP ölçüm standardına göre 56,2 kWh'lik bataryalı sürüm 361 km, 67,1 kWh'lik sürüm 434 km menzil sunuyor. Leapmotor modeli Temmuz 2025'te Avrupa'da 29.900 eurodan siparişe açmıştı, bu da güncel kur ile birlikte 1 milyon 663 bin TL'ye denk geliyor.

Zaragoza'da hangi B10 sürümlerinin üretileceği ve yerli üretimin fiyata yansıyıp yansımayacağı belli değil. İki şirket B10'daki yerli parça oranını ve projeye ayrılan yatırımın tutarını da paylaşmadı.

Avrupa'da Üretim Leapmotor'a Ne Kazandırıyor?

AB, Ekim 2024'ten beri Çin'de üretilen tam elektrikli otomobillere telafi edici ek gümrük vergisi uyguluyor. Soruşturmada iş birliği yapan diğer şirketler için Avrupa Komisyonu'nun belirlediği oran yüzde 20,7; İspanyol yayını testcoches'a göre Leapmotor'a da bu oran uygulanıyor ve standart yüzde 10'luk vergiyle toplam yük yüzde 30,7'ye çıkıyor. Bu vergi Çin'den ithal edilen otomobillere uygulandığı için Zaragoza'da üretilen B10 kapsamın dışında kalıyor.

Leapmotor'un Avrupa CEO'su Danilo Annese, electrive'e verdiği bilgide Avrupa'da üretimin temel gerekçesi olarak gümrük vergisinden çok, daha kısa ve istikrarlı bir tedarik zincirini gösterdi. Aynı habere göre Stellantis CEO'su Antonio Filosa, şirketin Avrupa fabrikalarının 2025'te yaklaşık yüzde 60 doluluk oranıyla çalıştığını söyledi.

Leapmotor Avrupa'da ilk kez üretim yapmıyor. Şirketin T03 modeli 2024'te Stellantis'in Polonya'daki Tychy fabrikasında üretilmiş, Stellantis bu projeyi 30 Mart 2025'te sonlandırmıştı. Leapmotor modellerinin Çin dışındaki üretim ve satış haklarını, iki şirketin Mayıs 2024'te yüzde 51 Stellantis, yüzde 49 Leapmotor payıyla kurduğu Leapmotor International elinde tutuyor.

Stellantis, 2023'te Leapmotor'un yaklaşık yüzde 20'lik hissesi için 1,5 milyar euro civarında ödeme yapmıştı. Şirketin Leapmotor altyapısını kendi modellerinde kullanma planı da şubatta gündeme gelmişti.

Zaragoza'da Sırada Hangi Modeller Var?

Annese'nin tören sırasında yaptığı açıklamaya göre Çin'de Lafa 5 adıyla satılan B05, 2027'nin ilk yarısında Zaragoza'da üretime girecek. Leapmotor'un kalite şefi Ding Yongfei de electrive'e Avrupa'da B03X adıyla satılacak A10 ile B03 adını alacak A05 modellerinin 2027'de fabrikaya geleceğini söyledi. testcoches bu 2 model için bir tarih vermiyor.

Stellantis, 2028'den itibaren Opel ile Leapmotor'un birlikte geliştirdiği yaklaşık 4,5 metrelik elektrikli bir modeli de Zaragoza'da üretecek. İki şirketin mayısta genişlettiği ortaklık, Madrid'deki Villaverde fabrikasının Leapmotor International'ın İspanya şirketine devredilmesini de planlıyor.

Leapmotor B10 Türkiye'ye Gelecek mi?

Leapmotor ya da herhangi bir distribütör, B10'u Türkiye'ye getirme planı duyurmadı; modelin Türkiye fiyatı ve satış tarihi belli değil. Fiyat listesi sitelerine göre Ekim 2026'da Türkiye'de satışta görünen tek Leapmotor modeli T03 ve fiyatı 995.000 TL. Markanın Türkiye distribütörlüğünü Mart 2023'te Ulu Motor üstlenmişti.

Türkiye, Mart 2023'ten beri Çin menşeli elektrikli otomobillere yüzde 40 ilave gümrük vergisi uyguluyor. Ticaret Bakanlığı'na göre bu vergi, AB üyeleri ve Türkiye'nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkeler dışından gelen ithalatı kapsıyor. Aynı ülkeler dışındaki menşelerden elektrikli otomobil getiren şirketler, 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis ve en az 40 kişilik Türkçe çağrı merkezi de kurmak zorunda.

Bu kurallarda belirleyici olan, otomobilin nereden gönderildiği değil menşei. Gümrük uzmanı Hasan Akdoğan'a göre AB ile Türkiye arasındaki A.TR dolaşım belgesiyle gelse bile AB ya da Türk menşeli sayılmayan ürünlerden ilave vergi alınıyor. Zaragoza'da üretilen B10'un AB menşeli sayılacağını ne Stellantis ne de Leapmotor doğruladı; İspanya'daki üretimin Türkiye'deki vergiyi ve servis şartını değiştirip değiştirmeyeceği bu nedenle resmi olarak belli değil.

Editörün Yorumu

T03'ün Tychy'deki üretimi kısa sürmüştü; Zaragoza'da yerel bir şasi tedarikçisi, yenilenen bir hat ve 2028'e uzanan bir model planı olduğu için bu denemeyi çok daha kalıcı buluyorum. Türk alıcı için önemli olan fabrikanın adresi değil, B10'un AB menşeli sayılıp sayılmayacağı. Bu soru yanıtlanmadıkça fiyat listelerinde T03'ten başka bir model görmeyi beklemiyorum. T03'ün akıbeti de satışlar tutmazsa Avrupa'daki bir hattın ne kadar çabuk kapanabileceğini hatırlatıyor.