Leapmotor'dan 505 KM Menzilli Araba Geliyor! Hızlı Şarj ve Dahası

Leapmotor, yeni bir elektrikli SUV model piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çok yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi planlanan A10'un menzil değerleri ve diğer özellikleri ortaya çıktı. Görünüşe bakılacak olursa hem konfor odaklı bir araç olması hem uzun menzil sunması ile dikkatleri doğrudan üzerine çekecek bir araç geliyor.

Leapmotor A10'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Başvuru belgelerinden elde edilen bilgilere göre Leapmotor A10, maksimum 90 kW (121 beygir) güç üreten bir elektrik motor ile birlikte gelecek. Kullanıcılara iki farklı batarya seçeneği sunulacak. 39,8 kWh kapasiteli batarya, CLTC standartlarına göre 403 kilometrelik menzil sunacak. 53 kWh kapasiteli versiyonda ise menzil 505 kilometreye çıkacak.

Araç hızlı şarj özelliğine sahip olacak. Bu sayede bataryanın doluluk oranı yüzde 30 seviyesinden yüzde 80 seviyesine sadece 16 dakika gibi kısa bir süre içinde ulaşacak. Tasarım açısından markanın Technological Natural Aesthetics 2.0 tasarımına bağlı kalınacak. 4270 mm uzunluk, 1810 mm genişlik ve 1635 mm yükseliğe sahip olacak bu arabanın arka tekerlek ile ön tekerlek arasındaki mesafe ise 2605 mm olacak.

Müşterilerin önünde toplam altı renk seçeneği bulunacak. Dileyen deniz yosunu yeşili, meşe palamudu kahverengisi, tundra grisi, yıldız nehri gümüşü, böğürtlen mavisi ya da morgan pembesi arasından tercih yapabilecek. Araç akıllı sürüş özellikleri için Qualcomm 8650 ile birlikte gelecek. Ayrıca iç tarafta daha zengin bir eğlence ortamı elde etmek için Qualcomm 8295P işlemcisi olacak. Tavandaki LiDAR sensörü sayesinde gelişmiş bir görüş açısı elde edilebilecek. Böylece görüş alanı yeterince iyi olmadığında bile engeller kolaylıkla fark edilebilecek.

Leapmotor A10 Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Leapmotor A10, 2026 yılının ilk çeyreğinde resmî olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yılın ilerleyen zamanlarında ise (muhtemelen yaz aylarını bulacak) küresel pazarda satışa sunulacağı öngörülüyor ancak global pazardaki ismi A10 değil, B03X olacak. Hatta Leapmotor'un Stellantis ile kurduğu ortaklık sonrasında bu yeni modelin Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.