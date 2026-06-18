Yapay Zekâ Küçük Kasada! Lenovo Mini Bilgisayarını Duyurdu

Lenovo, yeni bilgisayar modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son olarak şirket, AI Mini PC adlı yapay zekâ odaklı mini bilgisayarını tanıttı. Kompakt tasarımıyla dikkat çeken cihaz, kullanıcılara yapay zekâ araçlarını doğrudan cihaz üzerinde çalıştırma imkânı sunuyor. Peki Lenovo AI Mini PC özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Lenovo AI Mini PC Özellikleri Neler?

İşlemci: Cixin P1 (CD8180) Üretim Süreci: 6 nm CPU: 12 çekirdekli Armv9.2 GPU: 10 çekirdekli Immortalis G720 NPU: 30 TOPS

Cixin P1 (CD8180) RAM: 8 GB LPDDR5

8 GB LPDDR5 Depolama: 256 GB SSD

256 GB SSD İşletim Sistemi / Platform: Tianxi Claw, Tianxi AI 4.0

Tianxi Claw, Tianxi AI 4.0 USB Bağlantıları: 2 × USB 3.2 Type-A 2 × USB Type-C (tam işlevli) 2 × USB 2.0

Görüntü Çıkışları: 1 × DisplayPort 1.4 1 × HDMI 1.4

Ağ Bağlantısı: 2.5GbE Ethernet

2.5GbE Ethernet Uyumluluk: Ubuntu desteği

Ubuntu desteği Fiyat: 2 bin 999 Yuan (yaklaşık 445 dolar)

Lenovo AI Mini PC, yapay zekâ uygulamalarını çalıştırmak için geliştirilen, kompakt tasarımlı bir bilgisayar olarak dikkat çekiyor. Cihazın kalbinde 6 nm üretim sürecinden geçen Cixin P1 işlemci bulunuyor. Bu yonga seti 12 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU ile geliyor. İşlemcide yer alan NPU (Nöral İşlem Birimi) ise 30 TOPS performans sunuyor. 1 TOPS saniyede 1 trilyon, 30 TOPS ise saniyede 30 trilyon yapay zekâ işlemi gerçekleştirebilme kapasitesi anlamına geliyor. Bu değer, yapay zekâ gücünü temsil ediyor. Yani ne kadar yüksek o kadar iyi.

Bilgisayar 30 TOPS'luk NPU gücü sayesinde yapay zekâ sohbet botları çalıştırmak, metin özetlemek, içerik üretmek, ses tanıma ve sesli asistan kullanmak, görsel oluşturmak ve düzenlemek gibi birçok yapay zekâ işini yapabiliyor. Bu nedenle Lenovo AI Mini PC'nin temel ve orta seviyedeki yapay zekâ işleri için yeterli bir performans sunacağını söyleyebiliriz.

Bu arada Cixin P1 işlemciye LPDDR5 türünde 8 GB RAM eşlik ediyor. LPDDR5, daha düşük güç tüketimi avantajıyla biliniyor. Öte yandan 256 GB SSD depolama alanına sahip olan Lenovo AI Mini PC, toplamda altı adet USB bağlantı noktasına yer veriyor. Bunlar sırasıyla iki adet USB 3.2 Type-A, iki adet USB-C ve iki adet USB 2.0 şeklinde. Monitöre bağlamak için ise bir adet DisplayPort 1.4 ve bir adet HDMI 1.4 bağlantısı bulunuyor.

Son olarak cihazın 2.5GbE Ethernet desteğine sahip olduğunu da belirtelim. Bu, 2.5 Gigabit Ethernet standardını desteklediği anlamına geliyor. Yani 2.5 Gbps’ye kadar kablolu internet hızı sunabiliyor. Bu da özellikle yüksek internet hızı gereken durumlar için önemli bir artı.

Lenovo AI Mini PC Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo AI Mini PC'nin fiyatı 2 bin 999 Yuan (yaklaşık 445 dolar) olarak açıklandı. Şimdilik yalnızca markanın ana vatanı Çin'de piyasaya sürülen mini bilgisayarın ilerleyen dönemlerde küresel olarak çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor. Bu nedenle cihazın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı konusunda bir tahminde bulunmak zor.

Lenovo AI Mini PC Kimlere Göre?

Lenovo AI Mini PC, yapay zekâ uygulamaları için aylık abonelik ücreti ödemek istemeyen veya bu araçları bulut üzerinden kullanmak yerine doğrudan kendi cihazında çalıştırmak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Özellikle sohbet botları kullanmak, metin özetlemek ve benzeri temel yapay zekâ işlerini yapmk isteyenler için uygun bir seçenek.

Editörün Yorumu

Lenovo AI Mini PC, yapay zekâ işlemlerini buluta ihtiyaç duymadan yerel olarak çalıştırabilmesiyle dikkat çekiyor. Günümüzde birçok yapay zekâ aracından tam haliyle yararlanmak için abonelik gerekirken, bu gibi cihazlarsa kullanıcıların verilerini kendi sistemlerinde tutmasına olanak tanıyor. Lenovo AI Mini PC de bunlardan biri.