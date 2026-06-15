Lenovo'nun 165Hz OLED Ekranlı ve 128 GB RAM'li Dizüstü Bilgisayarı Tanıtıldı!

Lenovo kısa bir süre önce 165Hz yenileme hızlarını destekleyen 15 inç ekran, 128 GB'a kadar RAM ve AMD Ryzen AI Max+ 388 işlemciye sahip Yoga Pro 7 15ASH11 dizüstü bilgisayarını globalde tanıttı. Peki markanın yeni modeli tam olarak neler sunuyor? İşte merak edilen detaylar!

Lenovo Yoga Pro 7 15ASH11 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 15 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1600 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 165 Hz

İşlemci: AMD Ryzen AI Max+ 388

Ekran kartı: AMD Radeon 8060S

RAM: 32/64/128 GB

Depolama: Çift SSD yuvası (512 GB/1 TB)

Batarya: 84 Wh

Şarj: USB Type-C

Boyutlar: 347 x 242 x 16.7 mm

Lenovo Yoga Pro 7 15ASH11 Ekran Özellikleri Neler?

Lenovo Yoga Pro 7 15ASH11'de 15 inç büyüklüğünde, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğü ve 165Hz yenileme hızlarını destekleyen OLED bir ekran bulunuyor. Kullanıcılar, yüksek yenileme hızları sayesinde oyunlarda fazlasıyla akıcı bir ekran deneyimi elde edebiliyor. Öte yandan OLED paneli sayesinde siyah renklerin grileşmesi gibi can sıkan sorunlar da yaşanmıyor. Bu da özellikle film izlerken veya oyun oynarken gece sahnelerinde siyahların gerçeğe en yakın tonlarda gösterildi şeklinde yorumlanabilir.

Lenovo Yoga Pro 7 15ASH11 İşlemcisi ve Grafik Kartı Ne?

Dizüstü bilgisayarda AMD Ryzen AI Max+ 388 işlemciye yer veriliyor. Toplamda 8 çekirdek ve 16 iş parçacığıyla gelen donanım 3,6 GHz temel çalışma hızına sahip. Bu saat hızları turbo modunda 5,0 GHz’e kadar çıkabiliyor. Öte yandan üründe AMD Radeon 8060S grafik kartı karşımıza çıkıyor. Ekran kartının oyun performansı ise oldukça etkileyici. Zira yapılan testlerde Resident Evil Requiem’in ortalama 100 FPS, Forza Horizon 5’in ortalama 100 FPS ve Cyberpunk 2077’nin ise ortalama 70 FPS ile çalıştığını görebiliyoruz. Yani cihaz oyun performansında kullanıcıları üzmeyecek.

Lenovo Yoga Pro 7 15ASH11 Bataryası Nasıl?

Lenovo’nun açıklamasına göre modelde 84 Wh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Şirketin iddiasına göre bu batarya 30 dakikada yüzde 50 seviyesine kadar şarj olabiliyor. Bununla birlikte dizüstü bilgisayar 1080p çözünürlüklü bir videoyu 17 saate kadar oynatabildiği de söyleniyor. Yani gün içerisinde cihazınızı sürekli şarja takma ihtiyacı hissetmeyeceksiniz.

Lenovo Yoga Pro 7 15ASH11 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo Yoga Pro 7 15ASH11 global pazarlar için tanıtılsa da maalesef şu an için ne çıkış tarihini ne de fiyatını biliyoruz. Ancak serinin diğer modellerini de dikkate alarak muhtemelen 2 bin dolar (92.562 TL) civarında bir başlangıç fiyatına sahip olması sürpriz olmaz. Bunun dışında ülkemizde Lenovo Yoga serisine ait dizüstülerin satıldığını düşündüğümüzde Lenovo Yoga Pro 7 15ASH11'in de ilerleyen dönemlerde Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Lenovo Yoga Pro 7 15ASH11, teknik özellikleri itibarıyla amiral gemisi bir dizüstü olarak değerlendirilebilir. Beni en çok etkileyen özellikleri arasında 165 Hz ekranı ve 128 GB RAM'i yer alıyor. Öte yandan batarya tarafı da şirketin iddiasına göre oldukça iddialı. Ancak genele baktığımda Windows dizüstü bilgisayarların pil ömrü MacBook modellerle karşılaştırıldığında genellikle daha geride kalabiliyor. Umarım Lenovo Yoga Pro 7 15ASH11 kullanıcılara üst düzey bir pil performansı sunar.