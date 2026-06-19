Lenovo, RGB Işıklı Oyuncu Kulaklığı Tanıttı! Tak Çalıştır Kolaylığında

Lenovo, yeni bir oyuncu kulaklığının tanıtımını gerçekleştirdi. EY130 olarak adlandırılan kulak üstü kulaklık, uygun bir fiyat etiketi taşıyor. Ayrıca RGB ışıklandırma da dahil olmak üzere yeni nesil oyuncular arasında çok fazla tercih edilen tasarım detayları ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Lenovo EY130'un Özellikleri Neler?

Kategori Özellikler Ses 50 mm kompozit diyafram sürücüler Çift mıknatıslı tasarım 20 Hz - 20 kHz frekans tepkisi FPS oyunlara özel ses profili Donanım tabanlı uzamsal ses desteği Mikrofon Omnidirectional boom mikrofon (Her yönden gelen sesi eşit şekilde alır) -42 dB hassasiyet (3 dB sapma payı) ENC (Çevresel Gürültü Engelleme) Tasarım Siyah ağırlıklı tasarım RGB ışıklı kapaklar Çift katmanlı kafa bandı Hava alabilir 230 x 206 x 95 mm boyut Bağlantı Kablolu USB + 3,5 mm Tak çalıştır Masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve konsol uyumluluğu

Lenovo EY130 Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?

Lenovo EY130, birinci şahıs nişancı (FPS) oyunlarına özel olarak ayarlanmış ve oyunlardaki ayak seslerini ya da silah alma ve atma seslerini duymayı kolaylaştıran ses profili ile geliyor. Öte yandan 50 mm'lik sürücüler sayesinde standart kulaklıklara göre daha fazla hava iletebiliyor ve yüksek ses seviyelerinde bozulmayı minimum seviyede tutuyor.

Kulaklık, donanım tabanlı uzamsal ses desteği ile geliyor. Bilgisayarınıza herhangi bir yazılım yüklemeden uzamsal ses desteğinden faydalanmaya başlayabiliyorsunuz. Yazılım tabanlı olmadığı için bilgisayarınızın işlemcisine de ek yük binmiyor ve desteklenen her cihazda aynı uzamsal ses performansını sunabiliyor. Oyunlarda düşmanların hangi yönden geldiğini daha kolay ve hızlı şekilde belirleyebiliyorsunuz.

Lenovo EY130'un Nasıl Bir Mikrofonu Var?

Kulaklıkla birlikte gelen mikrofon, sesi sadece bir yönden değil, her yönden alıyor. Üst segment oyuncu kulaklıklarında tek yönlü mikrofon tercih edilse de bu kulaklıkta böyle bir durum söz konusu değil. Bu da klavye tıkırtılarından klima sesine kadar çeşitli sesleri alabileceği anlamına geliyor. Tabii, burada bir "ama" da var.

Cihaz, ENC yani çevresel gürültü engelleme özelliğine sahip. Bu teknoloji, mikrofonun her yönden ses alma dezavantajından olumsuz etkilenmemenizi sağlıyor. Bu özellik, arka plandaki klima uğultusu ve benzeri sesleri algılayıp bastırıyor. Böylelikle sesiniz ön plana çıkıyor ve karşı taraf sizi daha iyi bir şekilde anlıyor.

Lenovo EY130'un Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo EY130 için 99 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 679 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 1.400 TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini not düşelim.

Lenovo EY130 Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo'nun şu an Türkiye'de birçok kulak içi ve kulak üstü modelleri satışta. Bunlara örnek olarak Lenovo HD200, Gm2 Pro, X15 Pro, G30B, XT81, E310, Lp5 ve Legion H410'u verebiliriz. Bunları göz önüne alacak olursak yeni oyuncu kulaklığının da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Lenovo EY130'un bütçe dostu bir oyuncu kulaklığı arayanlar tarafından değerlendirilebilecek bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Elbette ki giriş seviyesi bir model olduğu için her kullanıcının beklentilerini karşılamayabilir fakat ileri düzey özelliklere ihtiyacı olmayanlar için fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebilirim.