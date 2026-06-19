Lenovo, RGB Işıklı Oyuncu Kulaklığı Tanıttı! Tak Çalıştır Kolaylığında
Lenovo EY130'un tanıtımı gerçekleştirildi. Peki, oyuncular için geliştirilen yeni kulak üstü kulaklık neler sunuyor? İşte merak edilen ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Lenovo EY130, FPS oyunları için özel ses profili ile beraber geliyor. Ayrıca donanım tabanlı uzamsal ses desteği mevcut. Bunların sayesinde oyunlarda düşmanların nereden geldiğini tespit etmek çok daha kolay bir hâl alıyor.
- Kulaklık için 99 yuan (679 TL) fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'de satılması durumunda fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle 1.400 TL'yi bulabilir.
- EY130'un mikrofonu her yönden ses alıyor fakat çevresel gürültü engelleme sayesinde odadaki klima uğultusu gibi gürültüleri minimum seviyeye indiriyor.
Lenovo, yeni bir oyuncu kulaklığının tanıtımını gerçekleştirdi. EY130 olarak adlandırılan kulak üstü kulaklık, uygun bir fiyat etiketi taşıyor. Ayrıca RGB ışıklandırma da dahil olmak üzere yeni nesil oyuncular arasında çok fazla tercih edilen tasarım detayları ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.
Lenovo EY130'un Özellikleri Neler?
|Kategori
|Özellikler
|Ses
|
50 mm kompozit diyafram sürücüler
Çift mıknatıslı tasarım
20 Hz - 20 kHz frekans tepkisi
FPS oyunlara özel ses profili
Donanım tabanlı uzamsal ses desteği
|Mikrofon
|
Omnidirectional boom mikrofon (Her yönden gelen sesi eşit şekilde alır)
-42 dB hassasiyet (3 dB sapma payı)
ENC (Çevresel Gürültü Engelleme)
|Tasarım
|
Siyah ağırlıklı tasarım
RGB ışıklı kapaklar
Çift katmanlı kafa bandı
Hava alabilir
230 x 206 x 95 mm boyut
|Bağlantı
|
Kablolu
USB + 3,5 mm
Tak çalıştır
Masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve konsol uyumluluğu
Lenovo EY130 Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?
Lenovo EY130, birinci şahıs nişancı (FPS) oyunlarına özel olarak ayarlanmış ve oyunlardaki ayak seslerini ya da silah alma ve atma seslerini duymayı kolaylaştıran ses profili ile geliyor. Öte yandan 50 mm'lik sürücüler sayesinde standart kulaklıklara göre daha fazla hava iletebiliyor ve yüksek ses seviyelerinde bozulmayı minimum seviyede tutuyor.
Kulaklık, donanım tabanlı uzamsal ses desteği ile geliyor. Bilgisayarınıza herhangi bir yazılım yüklemeden uzamsal ses desteğinden faydalanmaya başlayabiliyorsunuz. Yazılım tabanlı olmadığı için bilgisayarınızın işlemcisine de ek yük binmiyor ve desteklenen her cihazda aynı uzamsal ses performansını sunabiliyor. Oyunlarda düşmanların hangi yönden geldiğini daha kolay ve hızlı şekilde belirleyebiliyorsunuz.
Lenovo EY130'un Nasıl Bir Mikrofonu Var?
Kulaklıkla birlikte gelen mikrofon, sesi sadece bir yönden değil, her yönden alıyor. Üst segment oyuncu kulaklıklarında tek yönlü mikrofon tercih edilse de bu kulaklıkta böyle bir durum söz konusu değil. Bu da klavye tıkırtılarından klima sesine kadar çeşitli sesleri alabileceği anlamına geliyor. Tabii, burada bir "ama" da var.
Cihaz, ENC yani çevresel gürültü engelleme özelliğine sahip. Bu teknoloji, mikrofonun her yönden ses alma dezavantajından olumsuz etkilenmemenizi sağlıyor. Bu özellik, arka plandaki klima uğultusu ve benzeri sesleri algılayıp bastırıyor. Böylelikle sesiniz ön plana çıkıyor ve karşı taraf sizi daha iyi bir şekilde anlıyor.
Lenovo EY130'un Fiyatı Ne Kadar?
Lenovo EY130 için 99 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 679 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 1.400 TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini not düşelim.
Lenovo EY130 Türkiye'de Satılacak mı?
Lenovo'nun şu an Türkiye'de birçok kulak içi ve kulak üstü modelleri satışta. Bunlara örnek olarak Lenovo HD200, Gm2 Pro, X15 Pro, G30B, XT81, E310, Lp5 ve Legion H410'u verebiliriz. Bunları göz önüne alacak olursak yeni oyuncu kulaklığının da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.
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Editörün Yorumu
Lenovo EY130'un bütçe dostu bir oyuncu kulaklığı arayanlar tarafından değerlendirilebilecek bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Elbette ki giriş seviyesi bir model olduğu için her kullanıcının beklentilerini karşılamayabilir fakat ileri düzey özelliklere ihtiyacı olmayanlar için fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebilirim.