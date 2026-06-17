Gürültüyü Büyük Ölçüde Azaltan Kulaklık Yolda! 54 Saat Pil Ömrü Var

OnePlus, yeni bir kulaklık tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Nord Buds 4 Pro'yu tanıtan şirket, şimdi de bunun standart modeli Nord Buds 4'ü kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Resmî sosyal medya hesabı üzerinden yapılan son paylaşımla birlikte cihazın ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Ayrıca Amazon sayfası ile bazı özellikleri belli oldu.

OnePlus Nord Buds 4 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Nord Buds 4, 25 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte kulaklığın bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazanacak. Hatırlatmak gerekirse OnePlus Nord Buds 4 Pro, Mart 2026'nın sonuna doğru tanıtılmıştı. Marka, aradan çok uzun bir süre geçmeden standart modeli de piyasaya sürerek daha geniş bir kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarına karşılık vermeye hazırlanıyor.

OnePlus Nord Buds 4 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus'ın şu an Türkiye'de birçok kulaklığı satılıyor. Buna örnek olarak OnePlus Buds 4, OnePlus Nord Buds 3R ve OnePlus Buds Z2 verilebilir. Tüm bu modelleri göz önüne alacak olursak Nord Buds 4'ün de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Konu ile ilgili açıklama olmadığını, planların değişebileceğini not düşelim.

OnePlus Nord Buds 4 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord Buds 4 Pro için 3.999 rupi (1.963 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Bu yeni kulaklığın Pro modelin altında konumlanacağını göz önüne alacak olursak standart model de 2700 rupi (1.325 TL) civarı fiyata sahip olabilir. Türkiye'de satılması durumunda ise fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 2 bin 400 TL'ye ulaşabilir.

OnePlus Nord Buds 4'ün Özellikleri Neler Olacak?

Sürücü: 12 mm titanyum kaplama dinamik sürücüler

12 mm titanyum kaplama dinamik sürücüler Aktif Gürültü Engelleme (ANC): 55 dB'e kadar

55 dB'e kadar Pil Ömrü: Şarj kutusuyla beraber 54 saate kadar

Şarj kutusuyla beraber 54 saate kadar Uzamsal Ses Desteği: Destekleyecek (OxygenOS 12 ya da ColorOS 12 ve üstü sürümlere sahip OPPO veya OnePlus telefonlarda kullanılabilecek)

Destekleyecek (OxygenOS 12 ya da ColorOS 12 ve üstü sürümlere sahip OPPO veya OnePlus telefonlarda kullanılabilecek) Ağırlık: Kulaklık başı 4,3 gram

Kulaklık başı 4,3 gram Renk seçenekleri: Açık yeşil ve siyah

OnePlus Nord Buds 4 Nasıl Bir Ses Kalitesi Verecek?

Kulaklık, 12 mm titanyum kaplama dinamik sürücülerle beraber gelecek. Elbette ki sürücü tek başına bir kalite belirleyicisi değildir ama bize kulaklıktan nasıl bir ses kalitesi alacağımıza dair fikir sağlar. Sürücü boyutu, birçok kulak içi modele göre büyük sayılır. Daha güçlü baslar elde etmeye olanak tanıyacaktır. Öte yandan titanyum tercihi de daha temiz tizler ve daha iyi detaylar elde etmeye yardımcı olacaktır.

OnePlus Nord Buds 4 Gürültüyü Ne Kadar İyi Engelleyecek?

Daha kaliteli sesli görüşmeler için altı mikrofon kullanılacağı belirtilen cihaz, 55 dB'e kadar aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olacak. Bu, klima, vantilatör, makine, otobüs, metro ve tren gibi sürekli olarak devam eden ve genel olarak düşük frekanslı gürültülerin etkili şekilde bastırılacağı ve müziklere konsantre olabileceğiniz anlamına geliyor.

OnePlus Nord Buds 4'ün Pil Ömrü Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord Buds 4'ün şarj kutusuyla birlikte 54 saate kadar pil ömrü sunacağı belirtildi. Tabii, kulaklığın ne şekilde kullanıldığına bağlı olarak değişiklik gösterecek. Marka tarafından aktarılanlara göre aktif gürültü engelleme özelliğinin devre dışı olması birincil şart. Ayrıca AAC ses kodeki ve yüzde 50 ses seviyesi gerekiyor.

Editörün Yorumu

OnePlus Nord Buds 4'ün özellikle ev veya işe gidip gelirken müzik dinlemek için kulaklık tercih edenlere uygun bir model olduğunu düşünüyorum. Aktif gürültü engelleme özelliği, yanınızda ani ses yükselterek konuşanlar için yeterli kalmayabilir fakat sabit ve düşük frekanslı gürültüler için ideal performans sağlayacaktır. Pil ömrü elbette ANC ve yüksek ses seviyesi ile düşecektir ama günlük kullanım için yeterli seviyede sayılır.