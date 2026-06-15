Lenovo 4K Çözünürlüklü Yeni Monitör Tanıttı! 31,5 İnç Büyüklüğünde

Monitörler arasına yeni bir model daha katıldı. Lenovo, M3237PL'yi tanıttı. Böylece monitörün tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Monitör yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Monitör ayrıca HDMI 2.1'den DisplayPort 1.4'e kadar çeşitli portlar da bulunuyor.

Lenovo M3237PL'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 31,5 inç

31,5 inç Ekran Çözünürlüğü: 2160 x 3840 piksel

2160 x 3840 piksel Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Ekran Parlaklığı: 350 nit

350 nit Renk Gamı: %90 DCI-P3

%90 DCI-P3 Hoparlör: Çift 2W dahili hoparlör

Çift 2W dahili hoparlör Portlar: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C, 2 x USB-A 2.0, USB-B

Lenovo M3237PL'nin Ekran Özellikleri Neler?

Lenovo'nun yeni monitörü, 31,5 inç büyüklüğünde. Monitör, IPS ekran üzerinde 2160 x 3840 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve 350 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 60Hz yenileme hızına sahip monitör, görüntüyü saniyede 60 kez güncelliyor. Bu arada geniş görüş açısına sahip IPS, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

2W gücünde iki adet dahili hoparlöre sahip olan monitör yüzde 90 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Böylece renklerin hem çok daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesi sağlanıyor. Bu hem oyunlarda hem de grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde önemli bir avantaj sağlıyor.

Lenovo M3237PL'de Hangi Portlar Bulunuyor?

Çok şık bir tasarıma sahip olan Lenovo M3237PL'nin portları arasında HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C, iki adet USB-A 2.0 ve USB-B bulunuyor. DisplayPort 1.4 portu, bilgisayarın ürettiği görüntüyü ekrana kayıpsız yansıtıyor. Bu sayede daha iyi bir oyun deneyimi elde ediliyor.

HDMI 2.1 portu, özellikle yeni nesil konsollarda yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızlarını destekliyor. Bununla birlikte daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Monitörde ayrıca VESA montaj desteği de bulunuyor. Böylece monitör duvara monte edilebiliyor. Bu, özellikle masada boş alan bulunmuyorsa önemli bir avantaj sağlıyor.

Lenovo M3237PL Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo M3237PL'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Lenovo'nun monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Lenovo M3237PL'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Lenovo M3237PL'nin Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo M3237PL için 1.799 yuan fiyat etikeit belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 12 bin 303 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 18 bin TL civarında olabilir. Lenovo M3237PL'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Lenovo M3237PL'de geniş renk yelpazesi önemli bir avantaj çünkü bu, renklerin hem çok daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra geniş port yelpazesinin de önemli avantaj olduğunu belirteyim. Monitörde HDMI 2.1'den DisplayPort 1.4'e kadar çeşilit port seçenekleri mevcut.