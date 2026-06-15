vivo'dan Yeni Katlanabilir Telefon Geliyor! AMOLED Ekran ve Dahası

vivo'nun yeni amiral gemisi modeli X Fold 6'nın ekran özellikleri belli oldu. Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip yeni katlanabilir telefon, serinin bir önceki modeli X Fold 5'ten daha yüksek bir parlaklığa sahip olacak. Cihaz ayrıca AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo X Fold 6'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo X Fold 6'nın ekranı 8,02 inç büyüklüğünde olacak. Katlanabilir telefon ayrıca AMOLED ekran üzerinde 5.000 nit parlaklık sunacak. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada telefonda 1 nit ultra düşük parlaklık modu da bulunacak. Bu mod sayesinde Telefonu gece kullanırken parlaklık değeri 1 nite kadar düşecek. Böylece karanlık ortamda keyifli bir telefon kullanım deneyimi elde edilecek.

X Fold serisinin yeni modelinde TÜV Rheinland Global Eye Protection 3.0 sertifikası da bulunacak. Bu teknoloji, uzun süreli kullanımda göz sağlığı açısından önemli bir avantaj sağlar. Mavi ışık, göz yorgunluğu, odaklanma sorunları ve baş ağrısı gibi sorunlara yol açabilir. Söz konusu sertifika, bu ışığın zararlı etkilerini minimum düzeye indirir.

Çok canlı renklere sahip AMOLED ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli vivo X Fold 5'te 8,03 inç ekran boyutu, 2200 x 2480 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4.500 nit parlaklık tercih edilmişti. Telefonun ikinci ekranı ise 6,53 inç büyüklüğünde. Buna göre yeni model 6,5 inç civarında bir ekran büyüklüğü görebiliriz.

X Fold 5'in ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda X Fold 6, 120Hz yenileme hızı sunabilir. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Örneğin 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir.

vivo X Fold 3'te 8,03 inç ekran boyutu, 2200 x 2480 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4.500 nit parlaklık tercih edilmişti. Telefonun 6,53 inç büyüklüğe sahip ikinci ekranında ise AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4.500 nit parlaklık tercih edilmişti.

vivo X Fold 6'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 8,02 inç

8,02 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 5.000 nit

5.000 nit İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.900 mAh

6.900 mAh İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo X Fold 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X Fold 6'nın haziran ayının sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. 16 GB RAM seçeneği, yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan X Fold 5, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

vivo X Fold 6 Türkiye'de Satılacak mı?

X Fold 6'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak X Fold 5 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X Fold 6'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

vivo X Fold 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X Fold 5 için 1.607 dolar (74 bin 332 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. X Fold 6'nın önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 1.690 dolar (78 bin 171 TL) civarında bir fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 150 bin TL civarında olabilir. Yerel fiyatlandırma yapılabileceğini de belirtelim. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahların tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve renklerin çok canlı olması. Yüksek parlaklık da önemli bir avantaj çünkü dışarıda güneş ışığı altında bile telefon sorunsuz şekilde kullanılabiliyor. Bunların yanı sıra cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim.