Logitech'ten Katlanabilir Mouse! 15 Yıl Dayanıklı

Çevre birimleri denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Logitech, mouse kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Her yıl birçok model piyasaya süren şirket, bu kez alışılmışın dışında bir ürünle karşımıza çıktı. Öyle ki Logitech, ilk katlanabilir mouse'u Mobi Fold'u resmen duyurdu. Peki Logitech Mobi Fold özellikleri neler, fiyatı ne kadar ve Türkiye'de satışa sunulacak mı? İşte ayrıntılar...

Logitech Mobi Fold Özellikleri Neler?

Kablosuz yani Bluetooth bağlantısı ile çalışan Logitech Mobi Fold, katlanabilir bir tasarıma sahip. Fare açık durumdayken 122 mm x 33 mm ölçülerindeyken katlandığında ise 66 mm x 21 mm boyutlarına kadar küçülüyor. Böylece katlandığında cebinizde bile rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz.

Katlanabilir mekanizma sadece katlanma değil aynı zamanda güç düğmesi görevi görüyor. Fare açıldığında otomatik olarak çalışmaya başlıyor, katlandığında ise kendiliğinden kapanıyor. Bu arada katlanmış durumdayken yanlışlıkla tuşlara basılırsa bunun algılanmadığını da söyleyelim. Yani algılanması için açık durumda olması lazım. Toza dayanıklı silikon kaplamayla gelen modelin menteşe mekanizmasının ise günlük kullanım senaryosunda yaklaşık 15 yıl dayanacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Bu da oldukça uzun bir süre.

79 gram ağırlığındaki Mobi Fold, 4.000 DPI hassasiyet sunan bir optik sensörle geliyor. DPI, imleç hareketinin hassas olması değeridir. DPI ne kadar yüksekse imleç de o kadar hızlı hareket eder. Tabii illa 4.000 DPI kullanmak zorunda değilsiniz. Bu en yüksek değerken en düşük değerse 400 DPI.

Mouse'da sağ ve sol tıklama tuşlarının yanı sıra kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirebileceği iki programlanabilir tuş da bulunuyor. Ayrıca farede kaydırma tekerleği yerine dokunmatik bir kaydırma alanı yer alıyor. Bu alan, hem satır satır kaydırma hem de uzun sayfalarda hızlı şekilde kaydırma sağlayan iki farklı modu destekliyor.

Aynı anda üç farklı cihazla eşleşebilen Logitech Mobi Fold, 100 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Şirketin açıklamasına göre tam şarjla yaklaşık 32 güne kadar kullanım sunan fare, USB-C üzerinden şarj edilebiliyor. Bataryanın tamamen bitmesi durumunda ise yalnızca bir dakikalık şarjla yaklaşık 22 saat kullanım süresi elde edilebiliyor. Ancak Logitech, kutu içeriğine USB-C şarj kablosu dahil etmiyor. Dolayısıyla mouse'u satın alanların ayrıca USB-C bir kabloya da sahip olması gerekiyor.

Logitech Mobi Fold Fiyatı Ne Kadar?

Logitech Mobi Fold'un fiyatı 79,99 dolar olarak açıklandı. Diğer kablosuz farelere kıyasla yüksek bir fiyat etiketine sahip olduğu söylenebilir. Ancak katlanabilir tasarımı, taşınabilir yapısı ve sunduğu özellikler göz önüne alındığında sıkça seyahat eden ve mobil çalışan kullanıcılar için makul sayılabilir.

Logitech Mobi Fold Türkiye'de Satışa Sunulacak mı?

Logitech, Mobi Fold'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına ilişkin resmî bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin resmi Türkiye internet sitesinde ürün için Türkçe bir tanıtım sayfası oluşturulmuş durumda. Bu da Mobi Fold'un Türkiye'de de satışa sunulabileceğine işaret ediyor.

Fiyatı da satışa çıkıp çıkmayacağı gibi belirsiz. Ancak 79,99 doları güncel döviz kuru üzerinden çevirdiğimizde yaklaşık 3 bin 700 TL'ye denk geliyor. Buna yüzde 20 KDV'yi de eklersek yaklaşık 4 bin 400 TL'ye ulaşıyor.

Editörün Yorumu

Sürekli hareket halinde çalışan ve sabit bir çalışma alanına bağlı kalmayan biri olarak Logitech'in yeni faresinin oldukça güzel olduğunu düşünüyorum. Mesela gün içinde bazen bir masaya geçiş yaptığım durumda mouse'u çoğu zaman dizüstü bilgisayarın klavyesinin veya touchpad bölümünün üzerine bırakıyorum. Bu da bazen farenin kayıp düşmesine neden olabiliyor. Klavyenin üzerindeyken de haliyle tuşlara basabiliyor ve bu da bazen işleri karıştırıyor.

Mobi Fold'un en büyük avantajı ise tam olarak bu noktada ortaya çıkıyor. Fare katlandığında kompakt bir hâle geldiği için doğrudan cebinize koyabiliyorsunuz. Ben de bu mouse'u ilk gördüğümde bu avantajı aklıma geldi. Umarım Türkiye'de de satışa sunulur. Benim bu noktada beklentim yüksek. Zira Logitech, ülkemizde en çok satan üreticilerden biri. Eminim ki şirket de bunun farkındadır.