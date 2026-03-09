Bu Mouse'u Satın Alana Ücretsiz Resident Evil Requiem Veriliyor

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Resident Evil serisinin yeni oyununu oynamak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir kampanya başladı. Bu kampanya kapsamında ASUS'un seçili ürünlerinden birini satın alana oyunculara ücretsiz Resident Evil Requiem kodu veriliyor. Peki, bu kampanyaya katılmak için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Ücretsiz Resident Evil Requiem Kampanyası Neler Sunuyor?

ASUS, seçili anakart, bilgisayar kasaları, monitörler, güç kaynakları, sıvı soğutucular, oyuncu ekipmanları veya ağ ürünlerinden birini satın alan kişilere Resident Evil Requiem hediye ediyor. ASUS'un kampanya sayfasında bu ürünlerin bir listesi bulunuyor. Bunlar arasında 42 bin DPI'ya sahip ASUS ROG Harpe Ace Mini mouse da yer alıyor.

Bu mouse şu anda 3 bin 379 TL'ye bulunabiliyor. Oyun ise Steam'de 52.49 dolar (2 bin 314 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Normalde bu alışveriş için 5 bin 693 TL ödemeniz gerekecekti. Kampanya sayesinde sadece mouse'un ücretini ödemeniz yeterli olacak. Yukarıda da belirttiğimiz üzere seçili ürünlerin neler olduğuna ve bu ürünlerin hangi platformlardan satın alınabileceğine kampanya sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz Resident Evil Requiem Kampanyası Ne Zaman Bitecek?

Kampanya 19 Mart tarihinde sona erecek. Dolayısıyla belirtilen tarihe kadar seçili ürünlerden birini satın almanız gerekiyor. 19 Şubat-2 Nisan tarihleri arasında başvuru formundaki gerekli bilgileri doldurun ve faturanızı yükleyin. Başvurunuz incelenip onaylandıktan hemen sonra oyunun kodu e-posta adresinize iletilecek.

Ücretsiz Resident Evil Requiem Kampanyasına Nasıl Katılınır?

19 Mart'a kadar seçili ürünlerden birini belirtilen platformlardan birinden satın alın.

19 Şubat-2 Nisan tarihleir arasında başvuru formundaki bilgileri girin ve faturayı yükleyin.

Başvurunuz onaylandıktan sonra kod e-postanıza gönderilecek.

Ücretsiz Resident Evil Requiem Kodu Nasıl Kullanılır?

Kampanya kapsamında elde edilen oyun kodu, Gamesplanet üzerinden kullanılabiliyor. Kodu Gamesplanet'te kullanabilmek için öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekecek. Bir sonraki adımda Gamesplanet'te ASUS kampanyası için oluşturulan sayfada bulunan "Redeem you voucher here" butonuna tıklamanız ve kodu girip işlemi onaylamanız yeterli olacak.

Resident Evil Requiem Nasıl Bir Oyun?

Capcom tarafından geliştirilen Resident Evil Requiem, FBI'da görevli analist Grace Ashcrof'un hikâyesini konu alıyor. Sınırlı kaynaklarla hayatta kalmaya çalıştığımız oyunda bulmacaları çözmemiz ve aynı zamanda zombilerle mücadele etmemiz gerekiyor. Tek oyunculu modun yer aldığı oyun 92 Metacritic puanına sahip.

