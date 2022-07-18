En İyi Oyun Yapma Programları Neler?

Dünyada her geçen gün oyunlar daha fazla oyuncu kazanmakta ve oyun sektörü her geçen gün daha da gelişmektedir. Oyun geliştiricileri oyun dinamiklerini daha iyi hale getirmek ve kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak için farklı oyun yapma programları kullanmakta.

Oyun yapma'da çok fazla kolaylık sağlayan bu programlar, birçok oyun firması tarafından da kullanılmaktadır. Herkesin heveslendiği oyun yapma programları neler? Gelin birlikte bakalım.

En İyi Oyun Yapma Programları

Unity

Unreal Engine

Game Guru

Armory

CopperCube

GameMarker: Studio

GDevelop (Mobil)

Stencyl (Mobil)

Godot (Mobil)

Yukarıda bulunan oyun motorlarından kendinize uygun olanı seçip sizlerde kendi oyunlarınızı yapabilirsiniz.

Unity

En çok bilinen oyun motorlarından Unity, birçok geliştiricinin kullandığı bir oyun yapma programıdır. 2 Boyutlu ve 3 boyutlu oyunlar geliştirebileceğiniz platform, kodlama bilmeden de oyun yapabilmenize olanak tanıyor. Zengin kütüphanesi ile birçok oyun yapabileceğiniz Unity ücretsiz olup geliştirilen oyundan belli bir ücreti geçtiği zaman geliştiricilerden pay istemekte.

Unreal Engine

Dünyada en çok bilinen diğer oyun motoru ise Unreal Engine, kodlama yapmadan bir yere kadar sürükle bırak şeklinde kendi oyunlarınızı yapabileceğiniz oyun motoru, en çok kullanılan oyun motoru arasında yerine almakta. Birçok FPS tabanlı oyunu bu motor ile gerçekleştirebilirsiniz.

Game Guru

Oyunlarınızı yaptıktan sonra test etmenize izin veren uygulama birçok özellik ile kullanıcıların karşısına gelmekte. Geniş kütüphanesi ile yer alan program, kodlama bilmeden bir yere kadar basit oyunlar geliştirebilmenize olanak sağlıyor. Game Guru programının dezavantajları arasında bazı özellikler için ek ücret istemesidir.

Armory

2019 Yılında hayatımıza giren oyun geliştirme programı, açık kaynaklı ve kullanıcılar tarafından sürekli geliştirilmektedir. Diğer programlar gibi kodlama bilmeden oyunlar yapabilceğiniz uygulama, 3 boyutlu oyunlar yapmanıza olanak tanıyor.

CopperCube

Oyun geliştirmek isteyenlere kodlama bilmeden oyun yapma imkanı sunan program ile hem 2 boyutlu hem 3 boyutlu oyunlar yapabilmenize olanak tanıyor. CopperCube ile geliştirdiğiniz oyunları Android, iOS ve bilgisayar gibi birçok platforma aktarmanıza olanak sağlıyor.

GameMarker: Studio

2 boyutlu oyunlar yapmak istiyorsanız GameMarker: Studio tam size göre, hem ücretli hem ücretsiz sürümü bulunan programın sürükle bırak özelliği ile oyunlarınızı kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca program iOS, Android, Mac ve Windows ile uyumlu çalışmaktadır.

GDevelop (Mobil)

Diğer programlara kıyasla mobil oyun tasarlamak için kullanılan program, arayüz olarak diğer uygulamalara göre biraz karışık. GDevelop'un en önemli özelliği ise tarayıcı üzerinden çalışabilmesidir. Bu sayede tarayıcı üzerinden oyunlar yapabilirsiniz.

Stencyl (Mobil)

2 boyutlu oyun geliştirme uygulaması Stencyl hem bilgisayar için hem de mobil cihazlar için oyun yapmanıza olanak sağlar. Program bilgisayar oyunları yapmak için ücretsiz iken mobil oyun yapmak isteyen geliştiricilerden ücret almaktadır. Diğer programlara benzer sürükle bırak mantığı ilede oyun geliştirilebilmektedir.

Godot (Mobil)

Listemizin sonuncusu Godot oyun programı tamamen ücretsiz bir uygulamadır. Ayrıyeten oyunlardan edindiğiniz gelirlerden de pay istememektedir. 2 boyutlu ve 3 boyutlu oyunlar geliştirebilceğiniz program kolay anlaşılabilir bir arayüze sahip.

Bu içeriğimizde oyun yapma programları neler? Sizler için derledik. Sizler bu listede hangi programların yer almasını isterdiniz, bu programları kullanıyor musunuz veya daha önce kullandınız mı? Yorumlarda görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.