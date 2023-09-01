Counter Strike 2 Oynama Fırsatı: Oyunculara Davet Gönderildi!

Bazı şartları karşılayan Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) oyuncularına Counter Strike 2 (CS2) sınırlı test süreci için davet gönderildi. Peki, heyecan verici yeniliklerle beraber gelen CS2'nin test sürecicen katılmak için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Oyunculara Counter Strike 2 Sınırlı Test Daveti Gönderildi

Geçtiğimiz aylarda resmî olarak tanıtılan CS2 ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda Seçkin yükseltmesi sahibi ve rütbesi belli CS: GO oyuncularına sınırlı test süreci için davet gönderildi.

Söz konusu testin amacının CS''nin birtakım özelliklerini çeşitli kullanıcı konfigürasyonlarında değerlendirmek, sunucu altyapısında stres testi yapmak ve geri bildirim toplamak olduğu belirtildi.

Seçkin yükseltmesi sahibi ve rütbesi belli CS:GO oyuncularına CS2 sınırlı test daveti gönderildi. pic.twitter.com/HUH5T1wFUc — Tamindir.com (@Tamindir) September 1, 2023

Counter Strike 2 için başlatılan teste katılmak için CS: GO oyununa girdiğinizde karşınıza çıkan "Sınırlı Test Daveti" penceresinde yer alan "Kaydol" veya "Katıl" butonuna tıklamanız gerekiyor. Yukarıda yer alan tweet üzerinden ekran görüntüsüne göz atabilirsiniz.

Sınırlı test boyutunun 15 GB olduğu bilgisi paylaşıldı. Eğer bilgisayarınızın depolama tarafında yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma araçları kullanarak boş yer açabilirsiniz.

Çok sayıda oyuncu tarafından uzun süredir merak içerisinde beklenen Counter Strike 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? CS2'nin beraberinde getireceği yenilikler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.