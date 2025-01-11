Meta, Trump'a Ayak Uydurup Programlarını İptal Etmeye Başladı

ABD'de değişen yasal ortam ve DEI kavramına yönelik eleştirilerle bağlantılı olarak karar alan Meta; bu doğrultuda çeşitlilik, eşitlik ve dahil etme (DEI) programlarını tamamen iptal etti.

Meta'nın İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Janelle Gale tarafından paylaşılan iç yazışmada, şirketin Diverse Slate Approach gibi çeşitliliği artırmaya yönelik programları sonlandıracağı ve temsil hedeflerinden vazgeçeceği açıklandı. Bu uygulamalar şu anda yasal itirazlarla karşı karşıya.

Meta'dan gelen son raporlar bu tür girişimler sayesinde şirketin ABD’deki siyah ve Hispanik çalışan oranını hedeflerini iki yıl önce yükselttiğini gösteriyor. Fakat yeni karar bu uygulamanın tam tersini savunuyor. Bundan böyle işe alımlar bu şekilde yapılmayacak.

DEI Ekibinin İşine Son Veriliyor

Şirket çeşitlilik eğitimlerini sonlandırırken, DEI'ye odaklanan ekibi tamamen dağıtacağı bilgisini de verdi. Ek olarak tedarikçi çeşitliliği programı da iptal edilecek ve ağırlık küçük ve orta ölçekli işletmelerde toplanacak.

Meta daha önceden şirketin daha kapsayıcı bir ekip oluşturmanın gerekli olduğunu savunan yapay zeka destekli profilleriyle çelişmeye başladı.

Örnek vermek gerekirse Meta, Instagram'da siyahi bir yapay zeka karakterinin profili oluşturmuştu. Ancak Liv'i yöneten ekip tamamen beyaz erkeklerden oluşuyordu.

Tepkilerin ardından Meta bu profilleri kaldıracağını açıklamıştı.

Kararda Donald Trump Etkisi

Mark Zuckerberg yakın zamanda Donald Trump'ın yaklaşan başkanlık yemin törenine yönelik 1 milyon dolar bağış yaptı. Çeşitlilik hususundaki karar bu adımla aynı döneme denk geldi. Ayrıca Trump'a yakın bir isim olan UFC Başkanı Dana White, Meta’nın yönetim kuruluna eklendi.

Kararı alan tek şirket Meta değil; McDonald's, Walmart, Ford ve Lowe's gibi dev şirketler de benzer şekilde bu tür programlarını geri çekiyor.

Kısacası büyük şirketler aşırı sağcı politikanın baskısı altında politikalarını değiştirmeye başladı. Yakın zamanda başka şirketler de bu adımı atacak mı göreceğiz.