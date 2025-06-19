Mercedes'in Süper Sedanından İlk Ses Geldi: V8'e Taş Çıkarıyor

Mercedes-AMG, tamamen elektrikli ilk süper sedanı ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. AMG'nin özel platformu üzerinde geliştirilen bu model, hem teknik altyapısıyla hem de içten yanmalı motorları aratmayan egzoz ses sistemiyle dikkat çekiyor. Resmi Instagram hesabından yayınlanan kısa tanıtım videosunda bu süper sedanın sesine dikkat çekildi.

Elektrikli araçların aksine bu araç sessiz değil, aksine klasik AMG V8 motorlarındaki gibi ses çıkarıyor:



1000 Beygir Gücünde İlk Elektrikli Süper Sedan

Mercedes-AMG, elektrikli araçlara geçiş sürecinde performansı hat safhada tutmaya çalışıyor. Ses sisteminin arkasında yatan teknoloji, aslında AMG V8 motorlarının kükremesini andırıyor. Aracın beklenen motor gücü, donanımına göre değişiklik gösterecek ancak 1000 beygir seviyesinde olması bekleniyor. Bu süper sedan; hem BMW, hem de Porsche gibi dişli rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor.

Mercedes, sadece AMG modelleri için geliştirdiği AMG.EA elektrikli araç platformunu bu süper sedan için kullanmış. Otomobilde kullanılacak aksiyal akı motorlar, Mercedes'in sahip olduğu YASA Motors tarafından geliştirildi — ki BMW de bu motorlara yakından ilgi gösteriyor.

Porsche Taycan ile Mücadele Edebilir Mi?

Mercedes-AMG'nin başlıca amacı, segmentin dominant lideri Porsche Taycan'ı yerinden etmek. Bu oldukça güçlü bir iddia olmasının yanı sıra altı boş bir iddia da değil. Modelin doğrudan Tesla Model S Plaid ile rekabet etmesi bekleniyor.

Yeni süper sedanda kullanılan yeni nesil teknolojilerle bu hedefe ulaşılmaya çalışıyor. Örneğin aktif batarya yönetimi, adaptif aerodinami ve ileri seviye çekiş kontrolü üstün teknolojiler, bu sedanda yer alıyor. Üstelik bu modelin bataryası çok daha hafif olacak ve 1000 km menzil sunacak.

Tabii araç halen tanıtılmadığı için aracın genel hatlarına ve tasarımına dair net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Mercedes-AMG'nin kendine has stilinin korunması bekleniyor.

Ne Zaman Tanıtılacak?

Mercedes'in konsept aracı VISION EQXX'ten esinlenmesi beklenen sedan modelinin Haziran ayı bitmeden evvel tanıtılması bekleniyor. Konsept aracın tasarımı ise şöyleydi:

Lansmanın ardından bu tamamen elektrikli canavarın fiyatı ve diğer özellikleri de belli olacaktır.