Yılın Otomobili Seçildi: Türkiye’de Zirveye Sürpriz İsim Oturdu!

Otomobil Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl da düzenlenen ve ülkemizin otomotiv sektöründe en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2025” yarışmasının kazananı belli oldu.

Otomotiv dünyasının heyecanla takip ettiği bu prestijli yarışmada, geçtiğimiz ay açıklanan 7 finalist arasından en yüksek puanı toplayarak birinciliği BYD Seal U kazandı. Çinli üretici BYD’nin dikkat çeken modeli büyük beğeni toplarken, diğer finalistler de farklı kategorilerde ödüllerine kavuştu.

BYD Seul U, Türkiye'de Yılın Otomobili Oldu

BYD Seal U, otomobil dünyasına yakınlığı ile bilinenen jüri gazeteciler tarafından tasarım, sürüş dinamikleri, enerji verimliliği, güvenlik, fiyat-performans dengesi ve kullanıcı deneyimi gibi birçok farklı başlık altında puanlandı. Yapılan puanlamada 2690 puanla ilk sıraya yerleşen araç, “Yılın Otomobili” unvanını kazandı.

Yarışmanın puan sıralamasında Kia EV3, 2670 puanla ikinci sırayı, Peugeot 3008 ise 2390 puanla üçüncü sırayı aldı. Toplamda 7 finalist arasında yapılan değerlendirmede puan dağılımı şu şekilde oldu:

BYD Seal U: 2690 puan

2690 puan Kia EV3: 2670 puan

2670 puan Peugeot 3008: 2390 puan

2390 puan Renault Duster: 2350 puan

2350 puan Opel Grandland: 2310 puan

2310 puan MINI Countryman: 2060 puan

2060 puan Chery JAECOO 7: 1530 puan

Sadece "Yılın Otomobili" değil, aynı zamanda farklı kategorilerde de ödüller sahiplerini buldu. İşte diğer ödül kazanan modeller:

Yılın Tasarımı: Kia EV3

Kia EV3 Yılın İnovasyonu: Renault Rafale

Renault Rafale Yılın Basın Lansmanı: Renault Duster

Renault Duster Yılın Premium Otomobili: Mercedes-AMG GT

Yarışma sonuçlarıyla birlikte Türkiye’deki popülerliğini her geçen gün artıran BYD’nin, bu yıl özellikle Seal U modeliyle rakiplerinin önüne geçtiği düşünülüyor. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye’de yılın otomobili hangisi olmalı? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!