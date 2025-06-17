Türkiye'de Fiyatı 1 Milyon TL'nin Altında Sadece Bir Araba Kaldı

Türkiye'de sıfır araba fiyatları hız kesmeden artmaya devam ediyor. Bu durum, pek çok kişinin otomobil sahibi olma hayallerini ertelemesine veya ikinci el piyasasına yönelmesine neden olabiliyor.

Günümüzde 1 milyon TL'nin altında alınabilecek sadece bir otomobil modelinin kaldığı ortaya çıktı. Söz konusu otomobilin uygulanan kampanyadan ötürü şu anda bir milyon TL'nin altında olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Fiyatı 1 Milyon TL'nin Altında Olan Otomobil Hangisi?

Fiat tarafından paylaşılan Haziran 2025 otomobil fiyat listesine göre Egea Sedan'ın 1.4 Fire 95 HP GSR Easy sürümü bir kampanya kapsamında 999 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu bilgisi mevcut.

Egea Sedan'ın 1.4 Fire 95 HP GSR Easy sürümünün indirimsiz fiyatı ise 1 milyon 204 bin 900 TL seviyesinde. Fiat fiyat listesi görseline aşağıdan göz atabilirsiniz.

Fiat Egea Sedan Easy Özellikleri