Türkiye'de Fiyatı 1 Milyon TL'nin Altında Sadece Bir Araba Kaldı
Türkiye'de 1 milyon TL'nin altında satın alınabilecek yalnızca bir otomobil kaldı. İşte fiyatı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran araba!
Türkiye'de sıfır araba fiyatları hız kesmeden artmaya devam ediyor. Bu durum, pek çok kişinin otomobil sahibi olma hayallerini ertelemesine veya ikinci el piyasasına yönelmesine neden olabiliyor.
Günümüzde 1 milyon TL'nin altında alınabilecek sadece bir otomobil modelinin kaldığı ortaya çıktı. Söz konusu otomobilin uygulanan kampanyadan ötürü şu anda bir milyon TL'nin altında olduğunu da belirtmek gerekiyor.
Fiyatı 1 Milyon TL'nin Altında Olan Otomobil Hangisi?
Fiat tarafından paylaşılan Haziran 2025 otomobil fiyat listesine göre Egea Sedan'ın 1.4 Fire 95 HP GSR Easy sürümü bir kampanya kapsamında 999 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu bilgisi mevcut.
Egea Sedan'ın 1.4 Fire 95 HP GSR Easy sürümünün indirimsiz fiyatı ise 1 milyon 204 bin 900 TL seviyesinde. Fiat fiyat listesi görseline aşağıdan göz atabilirsiniz.
Fiat Egea Sedan Easy Özellikleri
- 15’’ Kapaklı Saç Jantlar
- 5" Renkli TFT Ekranlı Radyo
- 3,5’’ TFT Gösterge Paneli
- Parlak Siyah Ön Izgara
- Geri Görüş Kamerası
- Karartılmış Arka Stop Farlar
- Arka Park Sensörü
- Yorgunluk Asistanı
- Şerit Takip Asistanı
- Trafik İşareti Tanıma Sistemi
- Akıllı Hız Destek Sistemi
- Çarpışma Riski Uyarı Sistemi
- Otomatik Acil Durum Freni
- Sürücü ve Yolcu Ön Hava Yastıkları
- Yan Hava Yastıkları
- Perde Hava Yastıkları