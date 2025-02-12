Meta'nın Yeni Yapay Zekası Düşüncelerinizi Metne Dökebiliyor!

Dünyaca ünlü teknoloji devi Meta, genellikle daha çok Facebook ve Instagram gibi bünyesinde barındırdığı sosyal medya platformlarıyla konuşuluyor olsa da, her geçen gün ilerleme kaydettiği yapay zeka çalışmalarıyla da gündeme geliyor. Aktarılanlara göre dev şirket son olarak, sektörde devrim niteliği taşıyabilecek yeni bir model geliştirdi.

Firmanın yeni yapay zeka modeli, insan beynindeki sinyalleri analiz edip kullanıcıların düşüncelerini metne veya konuşmaya dökebiliyor. Söz konusu teknolojisi, milyonlarca felç hastasına yardım edebileceği gibi, büyük bir gizem taşıyan insan beyninin de çalışma sistemini deşifre etme yolunda bilim insanlarına yardımcı olabilir.

Yeni Yapay Zeka Modeli, Beyin Sinyallerinden Düşünceleri Analiz Edebiliyor

Meta’nın Paris’teki FAIR laboratuvarı ve İspanya’daki Bask Bilişsel Beyin ve Dil Merkezi'nin iş birliği sonucunda ortaya çıkan yeni yapay zeka modeli, temel olarak beyin aktivitelerinin deşifre edilip yazıya dönüştürülmesine odaklanan bir yapıya sahip. Yeni model, bu yapısı sayesinde kullanıcıların düşüncelerini algılayabiliyor ve bu düşünceleri yazıya veya konuşmaya çevirebiliyor.

Peki mevcut teknoloji bunu nasıl başarıyor? 35 farklı kişi ile test edilen yapay zeka modeli elektroensefalografi (EEG) ve magnetoensefalografi (MEG) yöntemlerle kullanıcının beyin aktivitelerini kaydediyor. Bu süreçte kullanıcıların beyninde bazı anlamlı kelime ve cümleler kurmasını ardından bunları yazıya dökmesi isteniyor. Bu aktiviteleri analiz eden yapay zeka modeli, artık kullanıcıların beyin sinyalleri üzerinden ne yazmayı ne demek istediğini tahmin edebiliyor.

Meta'nın Yeni Teknolojisi Gelecek İçin Umut Vadediyor

Aktarılanlara göre, Meta'nın yeni teknolojisi, testleri başarıyla geçmekte kalmayıp, geleneksel tahmin süreçlerine göre ortalama olarak tam iki kat daha yüksek doğruluk oranına ulaşmayı başardı. Gelecekte daha da tutarlı sonuçlar üretmesi beklenen yapay zeka modeli, şu anki haliyle bile konuşma yetisini kaybeden birçok kişinin hayatını kolaylaştırabilir. Üstelik sahip olduğu analiz yöntemi sayesinde beyin sinyalleri ile kelimeler ve harflerin nasıl bir ilişkiye sahip olduğunu çözme konusunda önemli bir katkı sağlayabilir.

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