Meta AI'dan Hiç Arkadaşı Olmayanları Sevindirecek Haber

Meta, yapay zekasını daha kişisel ve "arkadaşça" bir deneyim sunacak şekilde güncelliyor. İşte bu yenilikle ilgili detaylar:

Siz Aksini İsteyene Kadar Hatırlamaya Devam Ediyor

Meta AI'ın yeni Memory Boost özelliği sayesinde, asistan artık birebir sohbetlerde paylaştığınız önemli detayları hafızasına kaydediyor.

Örneğin, doğada yürüyüş yapmayı sevdiğinizi ya da İtalyanca konuştuğunuzu paylaştığınızda, bu bilgiyi gelecekteki önerilerinde kullanabiliyor. Tıpkı kahvenizi nasıl sevdiğinizi bilen bir arkadaş gibi... Biraz korkutucu bir detay, haliyle bazı kullanıcılar her yapay zeka güncellemesinde olduğu gibi burada da tedirgin olmaya başlıyor.

Çünkü bu özellik kullanıcıların yemek tercihlerinden kıyafet zevkine kadar her ayrıntıyı hatırlama yeteneğine sahip. Mesela bir vegansınız ve bunu yapay zekaya bildiriyorsunuz. Meta AI gelecekte bunu hatırlıyor ve size vegan olmayan ürün içeren hiçbir öneride bulunmuyor.

Özellik yalnızca birebir sohbetlerde geçerli ve dilerseniz AI'ın hatırladıklarını sonradan silebiliyorsunuz. Ancak siz silene kadar orada depolanmaya devam ediyor.

Coğrafi Konuma Kadar Her Şeyi Biliyor

Bu kadar endişe yaratmasının sebebi ise yalnızca kişisel tercihlerden ötürü değil. Meta AI coğrafi konumunuzu da analiz edebiliyor. Hafta sonu ailenizle yapacak bir aktivite arıyorsunuz diyelim. Konumunuzu yapay zekalı asistana söylüyorsunuz, o da konumunuza uygun olarak etkinlikler ve konserler öneriyor.

Tabii bunun için sohbet geçmişinde tüm profil bilgilerinizin, tarama alışkanlıklarınızın ve günlük hayattaki tercihleriniziz listelenmiş olması gerektiğinin altını ayrıca çizelim.

Google Gemini veya ChatGPT gibi rakipler arasında sıyrılmak isteyen Meta, yapay zekayı doğrudan Messenger veya WhatsApp gibi platformlarına entegre ederek kullanıcılarını kendi ekosisteminde tutmayı hedefliyor. Böylece, ekstra bir uygulama açmaya gerek kalmadan doğrudan Meta AI ile etkileşim kurabiliyorsunuz. Meta'nın bu anlayışı uzun süredir Instagram'da var zaten.

Örneğin, Instagram'da gezinirken paylaşımlarda veya yorumlarda gördüğünüz linke tıklayamıyorsunuz. Bunun amacı insanları kendi uygulamalarında tutmak istemeleri.

Meta'nın bu yeni özelliği, kullanıcı deneyimini kişiselleştirdiği gibi endişeleri de beraberinde getiriyor. Sizce bir yapay zekanın tüm tercihlerinizi hatırlaması bir avantaj mı, yoksa bir risk mi? Silme opsiyonu olmasına rağmen siz gizliliğinizden endişe eder miydiniz? Yorumlarda buluşalım.