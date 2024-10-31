Meta'nın Üçüncü Çeyrekte Kaç Para Kazandığı Belli Oldu: Net Kâr %35 Arttı!

Facebook, Threads, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan Meta, yılın üçüncü çeyreğine dair bir rapor paylaştı. Bu rapor ile birlikte şirketin üçüncü çeyrekte kaç para kazandığı belli oldu.

Meta, Yılın 3. Çeyreğinde Ne Kadar Kazandı?

Meta, 2024 yılının üçüncü çeyreğini kapsayan mali sonuçları açıkladı. Rapora göre şirket, üçüncü çeyrekte 40,5 milyar dolar kazanarak önemli bir başarı elde etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kazanç miktarı 34,1 milyar dolar seviyesindeydi. Dolayısyıla %19 oranında gelir artışı yaşandı.

Şirketin net kârı 2024 yılının 3. çeyreğinde yüzde 35 oranında artarak 15,6 milyar dolara yükseldi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde net kâr 11,5 milyar dolardı. Bu süre zarfında şirketin kâr miktarını önemli ölçüde artırmayı başardığını görüyoruz.

Meta'nın hisse başına kârı 6,03 dolara yükseldi. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde hisse başına kâr 4,39 dolar seviyesindeydi.

Şirket ayrıca 2024 yılının dördüncü çeyreğindeki gelir beklentisini de paylaştı. Meta, dördüncü çeyrekte 45 milyar dolar ile 48 milyar dolar arasında gelir elde edeceğini tahmin ediyor.

Meta'nın üçüncü çeyrekte elde ettiği kazanç hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.