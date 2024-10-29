Google ve Microsoft'a Dişli Rakip: Meta'dan Yapay Zeka Tabanlı Yeni Bir Arama Motoru Geliyor!

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Meta, yeni bir yapay zeka projesi ile gündeme geldi. İddialara göre dev şirket, gücünü yapay zekadan alarak rakiplerinden bir adım öne olabilecek yeni yeni bir arama motoru için kolları sıvadı. Detaylar haberde.

Meta'nın Yeni Yapay Zeka Destekli Arama Motoru ile Google ve Microsoft'a Gerek Kalmayacak!

Ünlü sosyal medya şirketi Meta'nın geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu yeni yapay zeka modeli Meta AI hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sektörel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, şirket yapay zeka modeli ile uyumlu şekilde çalışacak yeni bir arama motoru geliştirmeye başladı.

Aktarılanlara göre şirketin yaklaşık olarak 8 aydır üzerinde çalıştığı yeni arama motoru, Meta AI teknolojisini kullanarak yapılan aramalara yapay zeka tarafından üretilen özetlemelerle yanıt verecek. Yeni projenin, güncel olarak yapılan aramalarda Google ve Microsoft Bing'den yararlanan Meta AI'ın, bahsi geçen platformlara bağlılığını büyük ölçüde azaltacağı bildiriliyor.

Meta cephesinden konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yeni arama motorunun ne zaman kullanıma sunulacağı ile ilgili henüz net bir bilgi de yok. Gelişmeler için takipte kalın!

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