Meta'dan Sporcular İçin Harika Bir Akıllı Gözlük Geliyor

Fütüristik teknolojik ürünleri öne çıkan Meta, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Oakley markalı yeni akıllı gözlükleri piyasaya sürebilir. Peki, bu akıllı gözlükler işlevsellik bakımından neler sunacak?

Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre şirket tarafından Supernova 2 olarak adlandırılan bu Oakley markalı gözlükler, Sphaera gözlükler baz alınarak geliştiriliyor. Supernova 2, kameraları yan tarafa yerleştirmek yerine çerçevenin ortasına doğru yerleştirmeyi içeriyor.

Daha çok açık havada bisiklet sürme gibi alışkanlıkları olan kişilere hitap ediyor. Gözlük hakkında şimdilik çok fazla ayrıntı bulunmuyor ama Oakley gözlüklerinin Meta'nın mevcut Ray-Ban gözlükleri ile benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. İşlevsellik açısından herhangi bir farklılık olacağı öngörülmüyor.

Meta Neden Oakley Gözlükler Tercih Ediyor?

Meta'nın Ray-Ban gözlükleri günlük kullanıma uygun olsa da sporcular söz konusu olduğunda pek tercih edilecek bir ürün değil.

Oakley gözlüklerin özellikle sporla uğraşanlar arasında popüler olması, ağırlık ve dayanıklılık gibi faktörlerden kaynaklı. Sporcular için akıllı gözlük geliştirirken de bunların mutlaka dikkate alınması gerekiyor.