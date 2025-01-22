Meta, Uygulamasına Zorla İnsan Buluyor: Gelirseniz 4 Telefon Parası Veririz

Meta, TikTok kullanıcılarını kendi platformlarına çekmek için elinden geleni yapıyor gibi görünüyor. Bu pek de şaşırtıcı değil, çünkü TikTok, Meta'nın en büyük rakiplerinden biri. Hatta Meta, 2022'de TikTok'un Amerikan çocukları için tehdit oluşturduğunu savunarak bu platforma karşı lobicilik yapmıştı.

TikTok'un ABD'de yasaklanmasına yönelik tartışmalar halen gündemde. Başkan Trump hızlı bir kararla yasağı 75 günlük bir süre zarfında ertelediyse de şirketin ABD'deki geleceği belirsizliğini koruyor.

Meta bu durumu kendi lehine çevirmek için fırsat kolluyor. Örneğin, kısa süre önce Instagram Edits adında bir video düzenleme uygulaması duyurdu. Bu uygulama, TikTok'un kardeş uygulaması CapCut'a rakip olarak konumlandırılmış durumda.

İçerik Üreticilerini Parayla Çekmeye Çalışıyor

Meta TikTok içerik üreticilerini kendi platformlarına çekmek için ciddi teşvikler sunuyor. Peki, bu platform değişikliğinde içerik üreticilerini neler bekliyor? İşte liste:

5000 dolara kadar çıkan nakit bonusu

Meta Verified abonelik hizmetinin bir yıllık deneme süresi

abonelik hizmetinin bir yıllık deneme süresi Facebook İçerik Para Kazanma Programı 'na erişim

'na erişim Instagram ve Facebook profillerinde doğrulanmış bir rozet

profillerinde doğrulanmış bir rozet İndirimli abonelik ücreti fırsatları

Bunlara ek olarak, içerik üreticilerine özel içerik anlaşmaları da sunuluyor. Ancak her TikTok kullanıcısının bu fırsatlardan yararlanamayacağı da bir gerçek. Şirket yalnızca uygun gördüğü içerik üreticilere bu teşvikleri sunacak.

Meta Reels'i Öne Çıkarma Çabaları

Ayrıca, Meta Reels'i daha da ön plana çıkarmak için bazı yenilikler planlıyor. Reels, kullanıcıların ana sayfalarında ve arama sonuçlarında daha üst sıralarda görünecek.

Bununla birlikte, ABD'deki içerik üreticilerin artık 180 saniyeye kadar videolar paylaşabileceği bir güncelleme de yolda.

Sizce Meta bu stratejiyle TikTok'un önüne geçmeyi başarabilecek mi? Yorumlarda buluşalım.