Microsoft, Ağır Suçladığı DeepSeek'i Bulutuna Getiriyor

Microsoft'un en büyük yatırımcısı ve ortağı OpenAI, DeepSeek'in modellerini eğitirken ChatGPT verilerini izinsiz kullanarak kullanım koşullarını ihlal ettiğini öne sürdü. Microsoft ise DeepSeek'in yeni konuşulmaya başladığı sırada OpenAI'a konu ile ilgili bilgi iletmişti.

Teknoloji devi Microsoft, DeepSeek'i OpenAI'ın API hizmetini kullanarak büyük miktarda veri çekmiş olabileceğine dikkat çekmişti. Görünüşe göre bütün bu iddiaların ortasında Microsoft hâlâ DeepSeek'in yeni modellerini kendi bulut platformuna getirmek istiyor.

DeepSeek-R1, Microsoft Tarafından Kullanıma Sunuldu

Microsoft, DeepSeek'in bir haftadır gündemden düşmeyen modeli R1'in birçok yapay zeka hizmetini bir arada topladığı Azure AI Foundry hizmetine geldiğini duyurdu. Şirket, Azure AI Foundry hizmetindeki R1 sürümünün potansiyel riskleri ortadan kaldırmak gibi birçok güvenlik kontrolü sürecinden geçtiğini belirtti.

Copilot+ PC'leri unutmayan şirket, müşterilerin R1'in elden geçirilmiş versiyonlarını yakında Copilot+ PC'lerde kullanabileceğini ifade etti. Microsoft'un DeepSeek-R1 Hamlesi Kullanıcıları Şaşırttı DeepSeek şu anda OpenAI'ın kullanım koşullarını ihlal ettiği iddiaları ile gündemde.

Bunun üzerinde ilk duran şirketlerden birinin kendisi olmasına rağmen R1 modellerini bulut hizmetine eklemesi, kullanıcıları epey şaşkınlığa uğrattı. Daha şaşırtıcı olan yanı, Microsoft'un DeepSeek-R1 modelleri ile ilgili planının bununla sınırlı olmaması.