Mark Zuckerberg'i DeepSeek Bile Durduramadı: Para Saçmaya Devam

DeepSeek, bu hafta ABD piyasalarını altüst etti. Yapay zeka modellerini inanılmaz uygun fiyata getirmesi, NVIDIA hisselerinin bile düşmesine neden oldu. ABD'deki birçok teknoloji şirketi, DeepSeek karşısında şaşkınlığa uğradı. Birçoğu ürün ve hizmetlerini yeniden gözden geçirmeye başlasa da Meta geri adım atmadı.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, teknoloji devinin yapay zekaya çok büyük bir yatırım yapacağını söyledi. Zuckerberg, geçen hafta Meta'nın 2025 yılında 60 milyar dolardan fazla harcama yapacağını duyurmuş ve özellikle de veri merkezlerini işaret etmişti.

Zuckerberg bu konuda kararlılığını sürdürüyor ki DeepSeek'in Meta'nın yapay zeka harcamalarına nasıl etkisi olacağına yönelik bir soruya yapay zeka altyapısı için harcamalarında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini belirtti. Mark'a göre yapay zeka altyapısı için yapılan harcama, Meta için son derece büyük öneme sahip.

Meta, DeepSeek Hakkında Ne Düşünüyor?

Zuckerberg, Meta'nın DeepSeek'i yeni bir rakip olarak gördüğünü kabul etti. Hatta bundan ders çıkardığını da dile getirdi. DeepSeek'in R1 modeli, kıyaslamalara göre OpenAI'ın o1 modelinden daha iyi performans gösteriyor.

Zuckerberg ise Meta'nın bir sonraki modelinin DeepSeek modelleri gibi açık olmayan modellerden bile iyi olan modeller geliştirmeyi planladığını ifade etti. "Llama 3 ile hedefimiz açık kaynağı kapalı modellerle rekabet edecek hâle getirmekti" ifadelerini kullanan Zuckerberg, Llama 4 için hedeflerinin yapay zeka modellerine liderlik etmek olduğunu vurguladı.