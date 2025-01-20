Doom Her Yerde: Microsoft Word Belgesine Bile Eklendi

Oyun dünyasındaki konumu hiçbir zaman değişmeyecek oyunlardan biri olarak kabul edilen Doom, şimdiye kadar çok farklı yerlerde insanların karşısına çıktı. Bazen bir PDF belgesinde bazen X'te bazen Cyberpunk 2077'de...

Bir yazılım geliştiricisi, Doom oyununun belki de her gün kullandığınız Microsoft Word'e bile gelmesini sağladı. Günün önemli bir kısmını Word belgesinin karşısında geçirenler için kısa bir keyifli mola olabilecek bu Word belgeli Doom oyunu sadece 6,6 MB boyutunda.

Microsoft Word'de Doom Dönemi

Github üzerinden erişilebilen oyunu oynamak için Microsoft Word'ün yeni bir sürümüne ve makro dolayısıyla güvenlik uyarısını da atlaması gerekiyor. Wojciech Graj tarafından yürütülen projenin çıkış noktası, geliştiricinin daha önce Doom'un bir PDF belgesinde oynanabilmesini görmesi oldu.

Yukarıda yer alan video, aslına bakılacak olursa DoomPDF'ten orijinal oyuna daha çok benziyor. Üstelik sadece grafik özelinde değil, hız açısından da Word belgeli Doom oyunu daha iyi görünüyor. Orijinal oyundan tek farkı muhtemelen sesinin olmaması.

Videoda oyunun sorunsuz bir şekilde çalıştığı görülüyor ama Github sayfasına göre her tıklamada yeni kareyi içeren .bmp görüntü oluşturuluyor. Oyunun tüm sayfayı kaplamayacak şekilde yerleştirilmesi de bundan kaynaklı olabilir.

Word'de Doom Nasıl Oynanır?

Word belgeli Doom'u Github üzerinden indirin.

üzerinden indirin. Belgeyi çalıştırın.

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