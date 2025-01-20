106 TL Değerindeki Eğlenceli Oyun Ücretsiz Oldu! Bu Fırsat Kaçmaz

En popüler dijital mağazalardan biri olan Steam, oyuncuları sevindirecek fırsat sunuyor. Mağazada 2,99 dolar (106 TL) değerindeki Mini Thief ücretsiz hâle geldi. Başlatılan kampanya kapsamında oyunu kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Kampanya 24 Ocak saat 10.00'da sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte Pankapu'yu ücretsiz almak için yapmanız gerekenler!

Mini Thief Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam 'i açın.

'i açın. Hesabınıza giriş yapın.

Mini Thief'in sayfasını görüntüleyin.

"Hesaba ekle" butonuna basın.

Oyun kütüphaneye eklenecektir.

İndirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Mini Thief Nasıl Bir Oyun?

Gizlilik oyunları arasında yer alan Mini Thief'te hırsızlık yapmaya çalışıyoruz. Çok basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi mod da yer alıyor. Intel Pentium 4 2.0 GHz veya eş değer bir işlemci isteyen oyun en az 1 GB RAM ve 10 MB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor.

Kampanya kapsamında ücretsiz olan Mini Thief hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.