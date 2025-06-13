Minecraft'a Görüp Görülebilecek En Büyük Grafik Güncellemesi Geliyor

Minecraft, 17 Haziran'da yeni bir güncelleme alacak. Güncelleme "Vibrant Visuals" adlı bir grafik düzenlemesini de kapsıyor. Minecraft Bedrock Edition versiyonu sahipleri artık çok daha gerçekçi çevresel detaylar görecek. Işıklandırma, yansıma ve gölgeler, çok daha canlı bir hissiyat verecek.

Oyunda sisli bir ortama girildiğinde sis katmanları hareket edecek. Gün batımı ve doğumu anlarında, güneşin hareketleri daha gerçekçi ve yoğun bir mekanikle hissedilecek. Üstelik güneş ışığı, şelale üstüne de vuracak ve su dokularını daha parlak gösterecek.

Minecraft Chase the Skies Güncellemesi

Şimdiye kadarki en büyük güncellemelerden biri olacak "Chase the Skies", sadece grafik güncellemesi değil, birtakım yeni mekanikleri de oyunculara sunacak. Öncelikle daha yoğun bir atmosfer için yeni müzikler eklenecek. Ardından oyuncuların konumlarını rahatça görebilecekleri yeni bir çubuk grafiği eklenecek.

Hiç şüphesiz en dikkat çeken özelliklerden bir tanesi de "Happy Ghast" adlı yaratıklar. Oyuna eklenecek kullanılabilir eyerleri sırtlayabilecek bu yeni yaratık türü, Nether'da kurumuş bir şekilde bulunacak. Oyuncular, Happy Ghast'ların yerini bulacak, ardından onları su ile besleyerek canlandıracak.

Happy Ghast'lar uçan bir binek görevi görecek ve beş kişiyi sırtında taşıyabilecek.

Minecraft Güncellemesi Hangi Platformlarda Çalışacak?

Mojang, yeni sürümün her cihazda çalışmayacağını doğruladı. Öncelik Android Adreno 640 ve üstü cihazlarda olacak. iOS tabanlı cihazların ise en az M1 işlemcisi ve A12 çipi olması gerekecek. Java Edition için ise ne zaman çıkacağı henüz belli olmadı.

Minecraft'ın yeni grafiklerini incelemek isterseniz, resmi YouTube kanalında paylaşılan tanıtım videosunu izleyebilirsiniz: