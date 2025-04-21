Minecraft Filmi Durdurulamıyor! Hasılatı ile Büyük Başarı Elde Etti

Uzun yıllar boyunca popülerliğini sürdürmeyi başaran Minecraft oyunundan uyarlanan A Minecraft Movie isimli film 4 Nisan 2025 tarihinde vizyona girdi. Büyük bir ilgiyle karşılaşan filminin ne kadar hasılat elde ettiği açıklandı.

Minecraft Filminin Hasılatı Dudak Uçuklatıyor

Oyuncu kadrosunda Jason Momoa dahil olmak üzere pek çok ismin yer aldığı A Minecraft Movie dünya genelinde 720.8 milyon dolara ulaştı. 150 milyon dolar bütçe ile çekilen film ilk hafta sonunda 301 milyon dolar kazanç elde etmişti.

Yönetmenliğini Jared Hess'in üstlendiği filmin IMDb puanı ise 10 üzerinden 5,9 seviyesinde. Filmin senaristleri arasında Chris Bowman, Hubbel Palmer ve Neil Widener yer alıyor.

Minecraft Filmi Türkçe Dublajlı Fragman

Minecraft Filmi Oyuncuları

Jennifer Coolidge

Kate McKinnon

Jason Momoa

Emma Myers

Jack Black

Jemaine Clement

Danielle Brooks

Sebastian Hansen

Filmde Jason Momoa "Garett Garrison" karakterini, Emma Myers "Natalie" karakterini, Jack Black "Steve" karakterini, Danielle Brooks "Dawn" karakterini, Sebastian Hansen ise "Henry" karakterini canlandırdı.