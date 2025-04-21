Minecraft Filmi Durdurulamıyor! Hasılatı ile Büyük Başarı Elde Etti
Popüler oyundan uyarlanan Minecraft filmi çok yüksek bir hasılata ulaşarak önemli bir başarı elde etti. İşte filmin elde ettiği kazanca dair detaylar!
Uzun yıllar boyunca popülerliğini sürdürmeyi başaran Minecraft oyunundan uyarlanan A Minecraft Movie isimli film 4 Nisan 2025 tarihinde vizyona girdi. Büyük bir ilgiyle karşılaşan filminin ne kadar hasılat elde ettiği açıklandı.
Minecraft Filminin Hasılatı Dudak Uçuklatıyor
Oyuncu kadrosunda Jason Momoa dahil olmak üzere pek çok ismin yer aldığı A Minecraft Movie dünya genelinde 720.8 milyon dolara ulaştı. 150 milyon dolar bütçe ile çekilen film ilk hafta sonunda 301 milyon dolar kazanç elde etmişti.
Yönetmenliğini Jared Hess'in üstlendiği filmin IMDb puanı ise 10 üzerinden 5,9 seviyesinde. Filmin senaristleri arasında Chris Bowman, Hubbel Palmer ve Neil Widener yer alıyor.
Minecraft Filmi Türkçe Dublajlı Fragman
Minecraft Filmi Oyuncuları
- Jennifer Coolidge
- Kate McKinnon
- Jason Momoa
- Emma Myers
- Jack Black
- Jemaine Clement
- Danielle Brooks
- Sebastian Hansen
Filmde Jason Momoa "Garett Garrison" karakterini, Emma Myers "Natalie" karakterini, Jack Black "Steve" karakterini, Danielle Brooks "Dawn" karakterini, Sebastian Hansen ise "Henry" karakterini canlandırdı.